'El agente secreto', el 'thriller' brasileño que puede dar la sorpresa en los Oscar: "La violencia en el cine debe ser lo más fea posible"

En un momento de 'El agente secreto', el nuevo y apabullante 'thriller' político del brasileño Kleber Mendonça Filho, una pierna cercenada cobra vida y corre desbocada para atacar a hombres gays que mantienen relaciones sexuales clandestinas en un parque. Y la escena, cabe decir, remite menos al cine de género que a la política. "Esa pierna asesina era una leyenda urbana en Recife", nos explica el director, que creció en esa ciudad y ha rodado allí películas como 'Sonidos de barrio' (2012) y 'Doña Clara' (2016). "Fue inventada por un periodista a modo de metáfora a través de la que escribir sobre cómo la dictadura estaba atacando a los gays y a otras personas. No se podía hablar sobre lo que hacían los esbirros del régimen pero sí sobre los ataques de esa pierna peluda, y los lectores sabían qué se estaba contando realmente".

Pese a tratarse de un drama político de época hablado en un idioma distinto al inglés, que dura más de dos horas y media y salpica de mucha sangre y mucho absurdo su retrato de una tiranía militar, 'El agente secreto' se ha confirmado como una máquina de ganar trofeos en todo el mundo. Tras obtener en el Festival de Cannes el premio a la Mejor Dirección para Mendonça Filho y proporcionarle a Wagner Moura el galardón a la Mejor Interpretación Masculina, la película le valió a Moura también el Globo de Oro y ahora aspira al Oscar en cuatro categorías, entre ellas Mejor Película y Mejor Actor.

El olvido del pasado

El protagonista de 'El agente secreto' no es el espía elegante e implacable que ese título sugiere, sino un académico viudo obligado a esconderse en un refugio para disidentes en Recife en el apogeo de la dictadura en 1977, que planea huir de Brasil con un pasaporte falso y que, para hacerlo, deberá escapar de los sicarios que un empresario vengativo ha contratado para matarlo. "Está en peligro simplemente por ser quien es, por sostener los valores que sostiene", opina Moura, que se dio a conocer internacionalmente gracias al díptico 'Tropa de élite' y sobre todo a su interpretación del narcotraficante Pablo Escobar en la serie 'Narcos', y que es el primer brasileño en ser nominado al Oscar al Mejor Actor. "Así es como funciona el autoritarismo en todas partes". Entre otros asuntos, 'El agente secreto' habla de cómo el pasado puede ser olvidado y redescubierto, pero también deformado. "Brasil es víctima de una especie de amnesia autoinfligida, a causa de la cual el país evita enfrentarse a su pasado desagradable", explica Mendonça Filho.

Para la pareja, el éxito rotundo logrado por la película representa algo parecido a una reivindicación. A lo largo de los años, después de todo, ambos se vieron señalados por la derecha política de Brasil a causa de sus críticas al régimen de Jair Bolsonaro, que durante sus tres años en la presidencia del país minimizó los crímenes del Estado cometidos durante la dictadura. En noviembre del año pasado, Bolsonaro comenzó a cumplir una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado tras su derrota electoral. "Su gobierno, como cualquiera de naturaleza fascista, fue contra las universidades, la prensa y el cine, y por tanto se encargó de que hacer películas fuera imposible", recuerda Moura. "De repente aparecían publicadas falsedades en los periódicos que hablaban del uso fraudulento de fondos públicos o nos acusaban de cualquier otra forma de corrupción", añade Mendonça Filho. "Si tratas de expresarte cuando la democracia está funcionando bajo mínimos, los ataques pueden ser generalizados, brutales y crueles".

Tras el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, las cosas han cambiado de manera drástica. "Pasamos de ser vistos por el poder como enemigos del pueblo a tener un presidente que ve la cultura como una herramienta importante para el desarrollo del país -señala el director-. Brasil ha despertado de la pesadilla: Bolsonaro está en la cárcel, y siento que el tercer mandato de Lula da Silva está siendo muy eficaz en la reconstrucción de nuestro pensamiento democrático".

En una era en la que las mentiras gubernamentales y la desinformación se han convertido en algo habitual en todo el mundo, eso sí, 'El agente secreto' no podría resultar más pertinente. "Me asustan la impunidad con la que los autócratas desacreditan a los periodistas y que la gente obtenga información a través de las redes sociales", confiesa Moura. "Ya no sabemos qué es verdad, y eso ayuda a los gobiernos represivos". Por eso, añade, es más crucial que nunca no ser amordazados. "No creo que nadie pueda considerarse un artista serio si no usa su arte para exponer sus propio puntos de vista sobre las cosas", sentencia Mendonça Filho.

Memoria cinéfila

Aunque tremendamente relevante, 'El agente secreto' no funciona a modo de relato factual como 'Aún estoy aquí' (2024), la oscarizada película de Walter Salles. Además de un 'thriller' político excepcionalmente sensual, es un retrato colorido de la propia juventud de su director, algunos de cuyos fragmentos le quedaron especialmente grabados. "Son imágenes extrañas que me recuerdan lo profundamente que el régimen militar permeó la vida cotidiana", recuerda Mendonça Filho. "Cómo mi niñera encontraba increíblemente sexis a los soldados uniformados; cómo, de pequeño, yo solía jugar en el salón y, de repente, los adultos que me rodeaban empezaban a susurrar con las manos sobre la boca, y cómo, cada viernes, en la escuela primaria a la que yo iba teníamos que marchar por el patio como soldaditos".

Para recrear esos y otros fragmentos de su memoria, Mendonça Filho combina elementos del wéstern, el cine de terror y la comedia surrealista propios de un cinéfilo consumado. "A finales de los 70, mi madre luchaba contra el cáncer", recuerda el director. "Para distraerme, mi tío me llevaba continuamente al cine, que se convirtió en mi segundo hogar. Por eso, desde que tengo memoria, siempre quise hacer películas. Y esa idea del cine como refugio se refleja en mi obra". En todo caso, matiza, 'El agente secreto' aspira a ser mucho más que un mero ejercicio de nostalgia, "porque vincula el pasado a una violencia que es de todo menos hermosa". Y añade: "En mi opinión, la violencia en el cine debe ser lo más fea posible. En las películas, los disparos suelen ser fríos y limpios. Pero una bala causa estragos en un cuerpo humano, es espantoso y sucio, y el cadáver llega a apestar. En mi opinión, esa fealdad tiene que formar parte de cada historia que contemos sobre la condición humana".