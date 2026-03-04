Premiado debate
Yolanda Ramos aviva la polémica por los influencers en los Goya: “Yo estaba en pijama en mi casa”
La actriz responde a un vídeo viral que cuestiona la presencia de creadores de contenido en la alfombra roja.
Carlos Merenciano
La presencia de influencers en los Premios Goya ha vuelto a generar debate en redes sociales. El creador de contenido Nosoloviernes publicó un vídeo en TikTok criticando que rostros como Laura Escanes o Dulceida acudieran a la gala del cine español, lo que ha provocado una cascada de reacciones, entre ellas la de la actriz Yolanda Ramos.
En su vídeo, el tiktoker cuestionaba que algunos creadores digitales aporten realmente visibilidad al cine español: “Hay determinados influencers que se dedican todo el año a hacer contenido de cine, eso es dar visibilidad al cine español”, señalaba, criticando que otros acudan a la gala simplemente a lucir el vestido. Las palabras llegaron a oídos de Yolanda Ramos, quien respondió en los comentarios del propio vídeo con su habitual ironía. “Nada en contra de las influencers... Pero yo estaba en pijama en mi casa”, escribió desde su cuenta oficial.
La actriz también recordó que solo ha asistido a la gala en dos ocasiones, cuando fue nominada como actriz revelación por 'Carmina y Amén': “Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca”, explicó, antes de añadir con humor: “Hasta me he convencido de que es más cool que no me inviten”.
En el lado contrario del debate, el presentador y creador digital Javi de Hoyos, presentador de 'D Corazón', defendió la presencia de influencers en este tipo de eventos: “Estoy viendo las críticas a que los influencers sean invitados a la gala de los Goya y me parece un auténtico error”, afirmó, subrayando que su alcance puede ayudar a que más gente conozca la gala y apoye el cine español. Sus declaraciones provocaron un nuevo cruce con Nosoloviernes, que lo acusó de ser “pelota”.
