Premios de cine
La ceremonia de los Oscar corta de manera abrupta el discurso de los ganadores a mejor canción por 'Golden'
La cinta 'Las guerreras K-pop', éxito de Netflix con 325 millones de reproducciones, obtuvo los premios a mejor película de animación y mejor canción original
Alba Giraldo
El equipo de compositores de la canción 'Golden', de la película 'Las guerreras K-pop', ganadora a mejor canción original en los premios Oscar 2026, ha subido a recoger su premio al escenario y no ha podido terminar su discurso de aceptación.
Al recibir sus trofeos por el éxito mundial de 'Golden', el equipo de compositores, compuesto por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, ha sido interrumpido en medio de su discurso de agradecimiento. Tras las primeras palabras de EJAE, cuando Lee tomó el micrófono, su discurso fue cortado abruptamente para dar paso a una pausa comercial.
El fenómeno global de Netflix, la cinta más vista de la historia de la plataforma con 325 millones de visualizaciones, ha confirmado su éxito este domingo al alzarse con los dos Oscar a los que aspiraba: mejor película de animación y mejor canción original.
La historia de las tres integrantes del grupo HUNTR/X, que combaten demonios inspirados en el folclore coreano, ha capturado al público con una narrativa, estética y música propias de la cultura pop de Corea del Sur que también conquistaron a la critica estadounidense.
La banda sonora de la cinta, producida por Sony Pictures Animation, encabezó los principales listados internacionales el año pasado, con 'Golden' liderando durante semanas la lista de éxitos de Billboard en Estados Unidos y acumulando millones de reproducciones.
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