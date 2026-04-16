Estrenos de cine
Crítica de 'La momia de Lee Cronin': una versión más que libre del mito de la momia, adornada de elementos gore y un cierto vacío narrativo
Quim Casas
'La momia de Lee Cronin'
Año: 2026
Dirección: Lee Cronin
Intérpretes: Jack Reynor, Laia Costa, Natalia Grace
Estreno: 17/4/2026
★★
No es algo habitual, pero sucede algunas veces en el cine de terror y fantástico: que el director incorpore su nombre al título del filme. ‘Vampiros de John Carpenter’, ‘Fantasmas de Marte de John Carpenter’, ‘El diario de los muertos de George A. Romero’… El irlandés Lee Cronin (‘Posesión infernal: El despertar’) no tiene el peso en el género de Carpenter y Romero, pero no ha dudado en colocar su nombre en el título de su último trabajo, revisión libre de uno de los mitos clásicos del género, el de la momia.
Aunque hay escenas en un desierto egipcio, cerca de El Cairo, la historia acontece mayormente en un desierto estadounidense, el de Alburquerque, en Nuevo México. Los protagonistas son un matrimonio norteamericano a quien le secuestran a su hija mayor para un ritual relacionado con la momificación y los demonios del más allá. Está contado un tanto a trompicones, pero en realidad la trama es muy simple. Cronin la estira demasiado y acaba abusando de los efectos ‘gore’, cuando no remite antes a ‘El exorcista’ que a la generosa tradición fílmica sobre la momia. Laia Costa, como la madre de la ‘criatura’, se esfuerza en otorgar credibilidad a un personaje que no la tiene. Lo mismo el resto. Solo alguna imagen impactante que no justifica el nombre del director en el título.
Suscríbete para seguir leyendo
- El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
- Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
- Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
- La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
- La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- O Deportivo adapta o seu nome ao topónimo da cidade: será da Coruña
- La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural