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Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

Watts recibirá el galardón el 19 de septiembre en una gala que tendrá lugar en el Palacio Kursaal, tras la que se proyectará 'The Housewife (La esposa perfecta)' que ella misma protagoniza

Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián.

Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián. / EFE

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EFE

San Sebastián

La actriz y productora Naomi Watts recibirá el segundo Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián (SSIFF) en su 74 edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

Según ha desvelado este lunes el Zinemaldia, Watts recibirá el galardón el 19 de septiembre en una gala que tendrá lugar en el Palacio Kursaal, tras la que se proyectará 'The Housewife (La esposa perfecta)' que ella misma protagoniza y que supone el debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.

El certamen donostiarra ha dado a conocer la concesión de este galardón a Watts (nacida en Gran Bretaña pero criada en Australia), después de que el pasado 7 de agosto se supiera que el primero de estos premios será entregado al director, guionista, productor y actor Werner Herzog.

Dos nominaciones al Óscar

El trabajo de Watts combina cine de autor con grandes producciones en la pequeña y en la gran pantalla. Ha estado nominada al Óscar a la mejor actriz en dos ocasiones: por su papel en '21 Grams' (21 gramos, 2003), de Alejandro González Iñárritu, y por el de 'The Impossible' (Lo imposible), de J.A. Bayona.

La primera de estas películas, en la que trabajó con Sean Penn y Benicio Del Toro, le valió también nominaciones a los premios BAFTA y del Sindicato de Actores (SAG), además de numerosos reconocimientos de la crítica.

Con la segunda consiguió un Globo de Oro, un premio SAG, un Critics' Choice y numerosos galardones internacionales.

También ha sido nominada a los premios del Sindicato de Actores por 'St. Vincent', junto a Bill Murray, e intervenido en 'Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)', filme de Iñárritu ganador del Óscar a la mejor película.

Según recuerda el Zinemaldia en una nota, la consagración internacional de Watts llegó gracias a 'Mulholland Drive' (2001), de David Lynch, una interpretación considerada referente del cine contemporáneo que le valió el premio a la mejor actriz otorgado por la National Board of Review, the National Society of Film Critics y numerosas asociaciones de críticos de todo el mundo.

Más de dos décadas después, esta interpretación sigue considerándose una de las más destacadas de los últimos tiempos, explica el SSIFF.

Watts también ha trabajado con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach y Rodrigo García, con quien en 2009 viajó a San Sebastián para clausurar la Sección Oficial fuera de concurso con 'Mother & Child' (Madres e hijas).

Trayectoria en televisión

Su trayectoria en televisión destaca por papeles protagonistas en 'The Watcher' (Vigilante), de Netflix; 'The Loudest Voice' (La voz más alta), de Showtime, donde interpretó a Gretchen Carlson junto a Russell Crowe; 'Twin Peaks: The Return', de David Lynch; 'Gypsy', de Netflix, que también produjo; y una memorable aparición especial en 'BoJack Horseman', la serie de animación para adultos de Netflix.

Ahora, en 'The Housewife', que se proyectará en el certamen donostiarra, comparte pantalla con Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli y Lena Olin.

Ambientado en 1964 y basado en un hecho real, el filme cuenta la historia de un joven periodista que descubre que un supuesto antiguo nazi vive oculto en Nueva York y que entabla amistad con la adorable esposa del principal sospechoso.

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Antes de su debut en el largometraje con este trabajo, el director canadiense Ben Shirinian ha firmado cortometrajes como 'Lost in Motion' (2012), 'Lost in Motion 2' (2013) y 'Josef et Aimée' (2015).

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