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Dónde ver 'La bola negra', 'El ser querido' y 'Los Domingos', las películas españolas que intentarán llegar a los Oscars 2027

'La bola negra', 'El ser querido' y 'Los Domingos' son los films que lucharán por ir a Hollywood, y la ganadora se anunciará el 16 de septiembre

Javier Bardem y Victoria Luengo en un fotograma de 'El ser querido'.

Javier Bardem y Victoria Luengo en un fotograma de 'El ser querido'. / MOVISTAR PLUS

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Laura Nuel

Barcelona

La Academia del Cine ya ha anunciado qué películas han sido preseleccionadas para representar a España en los Oscars 2027. 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo; y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa; son las tres cintas que lucharán por tirar hacia adelante su candidatura para los premios más importantes del cine. El 16 de septiembre, la Academia de Cine anunciará cuál será finalmente la ganadora, que después tendrá que pasar otra fase para ver si llega a la 99ª edición de los premios.

Mientras se decide qué film logrará el billete con destino a Hollywood, estos son los lugares donde se pueden visualizar las tres propuestas, que presentan historias bien diferentes entre sí.

'La bola negra'

Esta película, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y con un reparto que cuenta con Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, se estrenará en cines españoles el 25 de septiembre, y solo se podrá ver en Movistar Plus después de pasar por las salas.

'La bola negra', que ya ha ganado el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, narra las vidas interconectadas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), contando sus historias ligadas por el deseo, el dolor y la herencia. El film bebe de 'La piedra oscura', una de las obras inacabadas de Federico García Lorca.

'El ser querido'

Película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. El film narra la historia de un famoso director con tendencias violentas que se reencuentra con su hija, una actriz sin éxito con la que tiene una relación distanciada. Para su nuevo proyecto le ofrece un papel a su hija, y juntos se enfrentarán a cuestiones del pasado que dejaron sin resolver.

'El ser querido' se estrenó en cines el 26 de agosto en España, y cuando acabe su paso por las salas estará disponible en exclusiva en Movistar Plus.

'Los Domingos'

Ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2025 y cinco premios Goya, la película está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujín, Itziar Aizpuru, Mabel Rivera, Nagore Aranburu y Miguel Garcés. El film narra la historia de una joven que se plantea empezar la vida de monja de clausura, algo que sorprende a su familia y que genera tensión en casa.

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Está disponible en Movistar Plus.

Fuente: El Periódico

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