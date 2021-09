Worth Directora: Sara Colangelo Intérpretes: Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Tate Donovan Año: 2020 Estreno: 11 de septiembre de 2021 ★★

La historia que ‘Worth’ recrea pide a gritos ser usada para retratar la falta de escrúpulos de las corporaciones, pero la directora Sara Colangelo prefiere convertirla en punto de partido para una celebración del espíritu humano. Su protagonista es el abogado Kenneth Feinberg, que hace 20 años se encargó de coordinar el reparto del paquete de indemnizaciones a las víctimas del 11-S.

Aquellas ayudas no surgieron de un afán solidario sino de la necesidad de proteger a las aerolíneas de un potencial alud de demandas, pero en lugar de adentrarse en esas complejidades éticas Colangelo prefiere tratar de generar tensión dramática a partir de los esfuerzos de Feinberg para lograr que las familias acepten las indemnizaciones antes de que finalice el plazo establecido para ello. Y no es su única decisión dramática cuestionable: pese a que incluye algunas escenas hábilmente manipuladoras protagonizadas por las familias de las víctimas, ‘Worth’ en realidad se centra en el viraje moral y emocional del abogado, un personaje que no es ni particularmente amable ni realmente interesante.