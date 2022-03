'El acontecimiento': la libertad del cuerpo

Adaptación de la novela homónima y autobiográfica escrita por Annie Ernaux en 2000, ‘El acontecimiento’ habla de las experiencias de una chica de 20 años que, en 1963, cuando estudia en la universidad, se queda embarazada de un tipo algo mayor que ella a quien ve esporádicamente. La Francia de entonces no era mejor que otros países europeos: el aborto estaba prohibido y castigado con duras penas tanto a quien lo practicaba como a quien consentía la interrupción de su embarazo. Pero, en la dura transcripción que ha realizado Audrey Diwan, llevándose el León de Oro de la última Mostra de Venecia, ‘El acontecimiento' se convierte, ante todo, en un filme sobre el cuerpo femenino y, por supuesto, el derecho a decidir qué hacer con él.

Anne se acuesta con quien desea. Es un personaje libre a quien, a los 20 años, aún le queda mucho por experimentar. Pese a su juventud, se expresa con claridad meridiana. En una escena reveladora, asegura que le gustaría tener un hijo, pero no un hijo en vez de una vida. No es el momento de tenerlo, pero nadie la secunda, comprende y ayuda. El filme retrata el puritanismo de los demás mientras Diwan, con la excelente complicidad de la actriz Annamaria Vartolomei, ahonda más y mejor en la relación con el propio cuerpo, en la libertad que demanda. La directora no oculta nada, desde un mal aborto hasta un intento de matar el feto con un hierro, dilatando el plano el tiempo que sea necesario para capturar mejor esa libertad y ese derecho que reclama la película.