Crítica de 'Los aitas' de Borja Cobeaga: Padres, hijas, sarcasmo, ternura

'Los aitas' (2025) Director: Borja Cobeaga Intérpretes: Quim Gutiérrez, Juan Diego Botto, Iñaki Ardanaz Estreno: 21/3/25 Puntuación: ★★★

En las afueras de Bilbao, 1989. El año en el que cayó el muro de Berlín. Teniendo en cuenta que ‘Los aitas’ es un filme que narra el viaje en autobús de un grupo heterogéneo de gente hacia Berlín, la destrucción de la muralla de piedra que dividió en dos la ciudad alemana va a tener una importancia capital. Borja Cobeaga sigue practicando su comedia tan popular como incisiva, siempre muy divertida y atenta a esos detalles minúsculos pero importantes en las relaciones entre sus personajes, sean jóvenes enamoradizos como en ‘Pagafantas’ o estos cuatro ‘aitas’ –padres en euskera– en paro que acompañan sin convicción a sus respectivas hijas a un campeonato de gimnasia.

El viaje lo emprenden con una monitora que les canta la cuarenta cuando toca, y toca mucho, y un cura ex alcohólico que conduce el autobús y en otros tiempos daba algo más que cogotes a los padres en cuestión; según estos, el cura fue quien inventó… ¡el calimocho! Viaje de aprendizaje, por supuesto, tanto de las niñas como de los padres. Los adultos no tienen desperdicio, cuatro catetos contemplados con cierta ternura no exenta de sarcasmo, sumidos en el mundo analógico de la época que Cobeaga aprovecha muy bien en el relato, del viejo walkman a las cintas de casete y, sobre todo, el vídeo VHS, McGuffin del relato.