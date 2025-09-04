Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrenos de cine

'Expediente Warren: El último rito': un cierre sin brillo

Un fotograma de 'Expediente Warren: El último rito'.

Un fotograma de 'Expediente Warren: El último rito'.

Desirée de Fez

'Expediente Warren: El último rito'

Dirección: Michael Chaves

Intérpretes: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter, Beau Gadsdon, Kíla Lord Cassidy y John Brotherton

Año: 2025

Estreno: 5 de septiembre de 2025

★★★

'Expediente Warren: El último rito' es la décima entrega de la franquicia inaugurada hace más de una década con 'Expediente Warren: The Conjuring' (2013), la cuarta de su saga principal. También es la décima parte de una franquicia hecha por gente que sabe de películas de terror. El primero, James Wan, uno de sus creadores, director de las dos primeras y figura clave del cine de género. Con ese historial y ese equipo, muy mal se tienen que dar las cosas para que las películas de la franquicia no sean efectivas.

'Expediente Warren: El último rito', título que, en teoría, cierra la tetralogía abierta con 'The Conjuring', tiene cosas buenas. La primera, una dirección artística finísima que hace verosímil la idea de que el mal está encerrado en un espacio concreto (la casa de la familia Smurl). La segunda, la capacidad de Michael Chaves, su director, para concebir buenas 'set pieces' de terror. Hay, al menos, un par: la del probador y la de muñeca que gatea. Y una tercera, constante en la franquicia, un dominio del arte del susto.

Pero, como cierre de la saga, es insuficiente. Por un lado, le falta alguna escena memorable, a la altura de un fin de saga. Por otro, la decisión de dar tanta importancia a la historia familiar de los Warren no funciona ni a nivel narrativo (la alternancia entre la vida de los parapsicólogos y el caso de los Smurl es torpe, todo se eterniza) ni a nivel conceptual: ¿Para qué dar tanto espacio al pasado y al trauma de los Warren si apenas han tenido peso en el resto de la saga?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
  2. La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
  3. Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
  4. Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
  5. La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
  6. Bil Nsongo, con Camerún atento y el primer equipo del Deportivo abierto
  7. Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
  8. Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación

Pleno en Carral en plena crisis por la moción de censura: todo aprobado por unanimidad

Pleno en Carral en plena crisis por la moción de censura: todo aprobado por unanimidad

El Mirandés envía solo 387 entradas para el encuentro del Deportivo en Mendizorroza

El Mirandés envía solo 387 entradas para el encuentro del Deportivo en Mendizorroza

El sector del lobby en España celebra que el Gobierno acelere la tramitación de la ley que regulará su actividad

El sector del lobby en España celebra que el Gobierno acelere la tramitación de la ley que regulará su actividad

La asesora de Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene su imputación por malversación

La asesora de Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene su imputación por malversación

Armani, el rey que no abdicó

Armani, el rey que no abdicó

Captan un impresionante "volnado" durante la erupción del volcán Kīlauea en Hawái

Captan un impresionante "volnado" durante la erupción del volcán Kīlauea en Hawái

Las escaleras mecánicas de Adelaida Muro ya tienen cubierta

Las escaleras mecánicas de Adelaida Muro ya tienen cubierta

La Seguridad Social lo confirma: va a retirar la incapacidad permanente cuando cumplas años

La Seguridad Social lo confirma: va a retirar la incapacidad permanente cuando cumplas años
Tracking Pixel Contents