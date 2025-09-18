Estrenos de cine
Crítica de 'On Falling': un retrato lacerante de la precariedad
Desirée de Fez
'On Falling'
Dirección: Laura Carreira
Intérpretes: Joana Santos, Inês Vaz, Piotr Sikora, Neil Leiper, Jake McGarry, Itxaso Moreno, Leah MacRae, Deborah Arnott y Paul Donnelly
Año: 2024
Estreno: 19 de septiembre de 2025
★★★★
La portuguesa Laura Carreira ganó el año pasado con esta película, su debut en el largometraje, la Concha de Plata a la mejor dirección ('ex aequo' con Pedro Martín-Calero por 'El llanto'). En ella, la cineasta sigue la tradición del mejor cine social, el que despliega con contundencia su compromiso con la realidad sin ceder a gestos compasivos ni actitudes moralizantes. En relación a esto, tiene todo el sentido que Ken Loach sea uno de sus productores ejecutivos.
'On Falling' tiene por protagonista a Aurora (Joana Santos), una joven portuguesa que trabaja en Escocia en el almacén de una empresa de envíos tipo Amazon. Del seguimiento de la hostil rutina profesional y la dura situación personal de Aurora, Carreira extrae un retrato lacerante de una juventud (de un mundo, en realidad) herida por la explotación laboral, la precariedad y una consecuente forma de vida que pone muy difícil que las relaciones interpersonales cuajen.
La película de Carreira, a su vez comprometida con la situación de los migrantes, habla de todas esas cosas desde una distancia muy difícil de conseguir, a ratos con recursos narrativos y estéticos del documental. No invade la intimidad de los personajes pero sí extrae momentos reveladores de gestos íntimos y cotidianos que a otros ojos les pasarían desapercibidos. Carreira logra que ese seguimiento riguroso de la rutina de Aurora no resulte mecánico o frío porque su mirada, por encima de todo, es profundamente humana.
