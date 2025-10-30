Estrenos de cine
Crítica de 'The mastermind': Josh O'Connor protagoniza un filme esencialista de dudas y atracos
La acción acontece en 1970, con varias referencias al contexto sociopolítico de entonces
Quim Casas
Pese a su importancia en el cine independiente contemporáneo, generalmente producida por Todd Haynes, no es Kelly Reichardt una directora asidua en nuestras salas de cine. Ahora se estrena su último trabajo, ‘The mastermind’. Quizá lo haga porque, entre otras cosas, tiene a un actor de moda al frente de su reparto, Josh O’Connor, quien da vida a un tipo casado y con hijos, sin trabajo estable ni esperanzas de tenerlo, que con la ayuda de dos delincuentes de poca monta como él roba cuatro cuadros abstractos de Arthur Dove de un museo de Framingham, pequeña ciudad de Massachussets.
'The mastermind'
Año: 2025
Dirección: Kelly Reichardt
Intérpretes: Josh O’Connor, Alana Haim, Hope Davis
Estreno: 31/10/2025
★★★
La acción acontece en 1970, con varias referencias al contexto sociopolítico de entonces. James, el protagonista, sabe de pintura; le definen como un desertor de las escuelas de arte. Pero sabe muy poco de gestionar un robo, su propia vida, la relación con su esposa e hijos y con su padre, un respetado juez. ‘The mastermind’ es un filme de atracos… que no es un filme de atracos, al menos al uso.
Su puesta en escena minimalista remite al cine de Robert Bresson, a la esencialidad del director de ‘Pickpocket’, pero es que además el segundo tramo de la película, el más interesante, se convierte también temáticamente en una fábula ‘bressoniana’ sobre la libertad o no del individuo al realizar sus actos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- La nueva norma de terrazas de A Coruña restringe el mobiliario en los soportales
- Así fue la inauguración y apertura de Dolce Vita en Agrela
- Rescatado un hombre tras un accidente en Alfonso Molina que provocó grandes retenciones
- Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»
- La plataforma de baño de O Parrote entra en uso este miércoles a la espera de la zona hostelera
- Patrimonio desaparecido: arquitectura de A Coruña rescatada de la destrucción