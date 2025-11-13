Estrenos de cine
'La doncella del lago': un cuento sereno dentro de otro relato delicado en la tradición japonesa
Partiendo de una aldea rural en 1958, la película de Masakazu Kaneko viaja por el tiempo para contraponer conceptos de la vida distintos
Quim Casas
'La doncella del lago'
Dirección: Masakazu Kaneko
Intérpretes: Sanetoshi Ariyama, Asuka Hanamura, Yo Aoi
Año: 2024
Estreno: 14 de noviembre de 2025
★★★
Una aldea rural en el Japón de 1958. La zona está afectada por constantes tifones. Yucha es un niño vitalista que no acaba de comprender lo que ocurre a su alrededor. Su madre está gravemente enferma, siempre postrada en la cama. Y los majestuosos árboles de la zona son talados en aras de un progreso que bendice el padre del niño. Es la pugna entre preservar la montaña o cortar árboles para que se construya una carretera y llegue la prosperidad a la zona. Ese es el tiempo real del relato. Pero un día llega a la aldea un narrador ambulante que realiza representaciones con teatro de papel. Y les cuenta a los niños una historia que se convierte en la parte medular de esta serena película.
Con esa misma serenidad con que se muestran las sorpresas ante el mundo del pequeño Yucha, el realizador Masakazu Kaneko viaja por el tiempo, sin salir de la misma zona de ríos y montañas, para explicar el cuento de una joven que se ahogó en el río y, desde entonces, su llanto y dolor provocan las inundaciones en la zona. La película habla de conceptos distintos de vida, la de los aldeanos y la de los torneros que viajan de montaña en montaña talando árboles en la luna llena. Conceptos que a veces se tocan, aunque las tradiciones se empecinen en que no sea así. Un filme tan sencillo como hermoso.
