Alerta por temporal en A CoruñaLa desprotección de las empleadas del hogarLa riqueza en A Coruña crece el doble que los salariosNueva superficie comercial en OleirosEl Dépor busca nuevo proveedor de camisetas
Estreno de cine

‘Arco’, la candidata al Oscar que aspira a salvar el planeta

La película 'Arco' de Bienvenu, con estilo retrofuturista, conecta con 'Regreso al futuro' y 'E.T.', aunque se centra en la amenaza del cambio climático como único villano

El primer largometraje animado de Ugo Bienvenu es a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista.

El primer largometraje animado de Ugo Bienvenu es a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista.

Nando Salvà

Barcelona

ARCO

Puntuación: ★★★

Director: Ugo Bienvenu

Año: 2025

Estreno: 23 de enero de 2026

Las cosas empeorarán mucho, y después mejorarán. Mitad inquietante y mitad esperanzadora, es la tesis que sostiene el primer largometraje animado de Ugo Bienvenu, a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista. Aunque arranca ambientada en un futuro muy lejano en el que los humanos no solo han aprendido a vivir en armonía con el planeta sino que también pueden volar y viajar en el tiempo, la película transcurre mayoritariamente en un mañana más cercano en el que los peligros que ya nos acechan hoy, como la meteorología extrema y la sumisión a la tecnología, son mucho más inminentes. Entretanto, mientras exhibe un seductor estilo visual deudor del retrofuturismo y el ‘anime’, establece conexiones temáticas tanto con ‘Regreso al futuro’ -sin insinuaciones incestuosas, eso sí- como con ‘E.T., el extraterrestre’, relato seminal sobre la relación entre un niño y un visitante llegado del cielo.

Aunque nadie espera realismo de una ficción como esta, sí se echa de menos en ella más atención a la lógica interna, y su peripecia argumental también carece de un verdadero conflicto dramático real; aquí el único villano es la amenaza medioambiental que se cierne sobre el planeta. En última instancia, ‘Arco’ aspira a inspirar a la acción y ofrecer esperanza convenciéndonos de que, aunque nosotros no frenemos el cambio climático, las generaciones venideras no se rendirán hasta lograrlo.

TEMAS

La investigadora Ramón y Cajal, Natalia da Silva, se incorpora a la Universidade da Coruña

La investigadora Ramón y Cajal, Natalia da Silva, se incorpora a la Universidade da Coruña

'Sirat' merecía aspirar al Oscar a mejor película, sin la acotación de "extrajera"

'Sirat' merecía aspirar al Oscar a mejor película, sin la acotación de "extrajera"

La Diputación reivindica en Fitur el 'astroturismo' en A Coruña vinculado al eclipse

La Diputación reivindica en Fitur el 'astroturismo' en A Coruña vinculado al eclipse

Álvaro Ferllo: "A Germán Parreño no le habrá hecho ninguna gracia dejar de jugar, pero es respetuoso y maduro, un líder"

Álvaro Ferllo: "A Germán Parreño no le habrá hecho ninguna gracia dejar de jugar, pero es respetuoso y maduro, un líder"

Mulattieri: «Marcar está bien, pero lo importante es que el equipo alcance los objetivos»

Mulattieri: «Marcar está bien, pero lo importante es que el equipo alcance los objetivos»

Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos

Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos

Cuatro detenidos en una operación antidroga en Sada y Bergondo

Cuatro detenidos en una operación antidroga en Sada y Bergondo
