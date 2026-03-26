Estreno
Crítica de cine: 'Dos fiscales' evoca los fascismos de ayer para alertar contra los de hoy
Nando Salvà
'Dos fiscales'
Director: Sergei Loznitsa
Intérpretes: Aleksandr Kuznetsov, Anatoli Belyj, Vytautas Kaniusonis, Valentin Novopolskij
Año: 2025
Estreno: 27 de marzo de 2026
★★★★
El primer largometraje de ficción dirigido por Sergei Loznitsa en siete años confirma el interés del ucraniano en el periodo estalinista, explorado ampliamente en su producción documental previa. Ambientada en una ciudad soviética de provincias en 1937, en pleno apogeo de las purgas orquestadas por Josef Stalin para reforzar eliminar cualquier amenaza percibida a su autoridad, ‘Dos fiscales’ contempla a un letrado joven e idealista que, mientras investiga abusos sufridos por un preso, se adentra en un abismo burocrático y totalitario.
La película avanza a través de una serie de conversaciones que enfrentan a su protagonista a una colección de figuras grotescamente hostiles -y siniestramente cómicas- decididas a frustrar sus pesquisas, envuelta de la claustrofobia que rezuman las cárceles, los pasillos donde resuenan las pisadas, las oficinas revestidas de madera y sospecha en las que no corre el aire. Desde el principio queda claro que el héroe va a acabar mal; esta no es un tipo de película basada en revelaciones o giros argumentales. Lo que le otorga su extraordinaria capacidad para generar tensión, y su asfixiante atmósfera de amenaza, son precisamente el rigor metódico y la precisión con los que se acerca a su conclusión inevitable, evocando entretanto el sentido de futilidad y el de absurdo patentados por autores como Gógol y Kafka para retratar terrores dictatoriales del pasado que, claro, son reflejos de los del presente.
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