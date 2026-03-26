Estreno de cine
‘Maigret y la muerte del embajador’, una buena adaptación de Georges Simenon, un grande de la literatura policial
Denis Podalydès encarna al comisario Maigret en la nueva película, alejándose de la energía física de interpretaciones anteriores, pero manteniendo su esencia cautelosa
Quim Casas
‘Maigret y la muerte del embajador’ (2026)
Dirección: Pascal Bonitzer
Intérpretes: Denys Podalydès, Anne Alvaro, Irène Jacob
Estreno: 27/3/2026
Puntuación: * * *
La obra de Georges Simenon en general, y su serie consagrada al comisario Maigret en particular, ha suscitado desde siempre el interés del cine. Son más de 100 adaptaciones de sus novelas desde 1932, el año en el que Jean Renoir hizo el primer filme sobre Maigret con ‘La nuit de carrefour’. Un excelente crítico, guionista y finalmente director, Pascal Bonitzer, recoge el guante de tantas y tan buenas adaptaciones en ‘Maigret y la muerte del embajador’, versión fiel, escrupulosa y pausada de ‘Maigret y los ancianos’, escrita por Simenon en 1960.
El filme es, sobre todo, una cuestión de tono, gesto, mesura y actuación. Bonitzer, que el verano pasado estrenó una espléndida película que pasó demasiado desapercibida, ‘El cuadro robado’, dibuja a un cauteloso Maigret, comisario de primer orden de la policía judicial, y lo inserta en el mundo actual convirtiéndole en presencia simpáticamente anacrónica: él se vanagloria en cierta forma de no tener teléfono móvil ni conducir. Denis Podalydès le confiere al personaje menor energía física que la desarrollada por Jean Gabin o Charles Laughton en filmes precedente, y esa contención en la forma de moverse y en sus pensamientos –prácticos, nada de deducciones alambicadas y barrocas– otorga a la película su intrínseca personalidad.
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