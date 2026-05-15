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Crítica de 'El beso de la mujer araña': Una vistosa Jennifer Lopez no logra insuflar vida a la película de Bill Condon

Jennifer Lopez en la película 'El beso de la mujer araña'.

Jennifer Lopez en la película 'El beso de la mujer araña'.

Nando Salvà

'El beso de la mujer araña'

Director: Bill Condon

Intérpretes: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh, Bruno Bichir

Año: 2025

Estreno: 15 de mayo de 2026

★★

‘El beso de la mujer araña’ primero fue una novela publicada por Manuel Puig en 1976 que inspiró la película homónima dirigida por Héctor Babenco en 1985, y que después dio pie al montaje teatral musical en el que ahora se basa esta extraña mezcla de tragedia, alarde ‘kitsch’, denuncia política y romance ‘queer’. La protagonizan un escaparatista gay (Tonatiuh) y un preso político (Diego Luna) que comparten celda en una cárcel durante la dictadura militar argentina y que se evaden de su terrible realidad dejando volar su imaginación hasta un falso Edén diseñado a partir de la era dorada de los musicales de Hollywood, habitado por una diva a la que Jennifer Lopez otorga imponentes movimientos de baile y gran habilidad vocal pero no mucha vida.

Seguro que hay cineastas capaces de combinar sensibilidades artísiticas como la de Costa-Gavras y la de Vincente Minnelli en una misma historia -eso es más o menos lo que la ocasión parece requerir- pero, visto lo visto, Bill Condon no es uno de ellos. La nueva película presenta la dictadura argentina de una manera tan esquemática y genérica que el marco político del relato a ratos funciona como un mero decorado, tan artificial como las interludios de canto y baile que trufan su metraje; y esas secuencias musicales, visiones oníricas supuestamente llenas de grandiosidad, carecen por completo de energía y dinamismo. Su retrato de la vida en prisión, además, no es lo bastante sórdido ni devastador como para establecer el contraste necesario con la fantasía en Tecnhnicolor narrada o inventada. Por mucho que se dedique a celebrar el potencial transformador de la ilusión cinematográfica, pues, ‘El beso de la mujer araña’ nunca llega a exhibir ese mismo poder.

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