Estreno de cine
Premiada en el festival de Venecia y en la Seminci, 'Un mundo frágil y maravilloso' plantea una historia de amor marcada por el contexto político del Líbano
La película, que narra una historia de amor desde la infancia hasta la madurez, se pregunta por la posibilidad de un futuro en un país marcado por la inestabilidad
Desirée de Fez
Un mundo frágil y maravilloso
Director:Cyril Aris.
Reparto: Hasan Akil, Mounia Akl, Nadyn Chalhoub, Tino Karam, Julia Kassar, Anissa Chalhoub, Sandy Chamoun y Alex Choueiry.
Estreno: 22/05/26
Puntuación: * * *
En su primer largometraje de ficción, el cineasta libanés Cyril Aris cuenta una historia de amor dilatada en el tiempo y condicionada por el contexto político del país, el Líbano, donde sucede. Es la historia de amor de Yasmina (Mounia Akl) y Nino (Hasan Akil): se conocen siendo niños, se reencuentran más de veinte años después y su relación, señalada cinematográficamente por el destino (es un tema de la película, expresado con sutiles fugas mágicas), experimenta intensos vaivenes durante más de tres décadas.
Desde el inicio, con un parto entre explosiones, Cyril Aris se pregunta si el amor es realmente más fuerte que las bombas. Para ello, propone una película en la que la que la relación entre lo íntimo y lo colectivo es estrechísima. 'Un mundo frágil y maravilloso' habla, desde la intimidad de la pareja protagonista (su familia, sus trabajos, el vínculo que tienen con su país), de la posibilidad (o no) de la herencia, la familia y la identidad en un mundo en ruinas. También del exilio y de las dudas sobre la posibilidad de un futuro.
En algún momento, por la intensidad de lo que plantea, se excede en lo sentimental. Y la caligrafía visual de la fantasía escapista de la pareja es algo perezosa. Aun así, resulta conmovedora por la profunda humanidad que desprenden sus personajes y por la lucidez y la emoción con las que el director habla de los horrores del mundo desde el lugar más familiar.
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