Estreno de cine
'Dreams' convierte a Jessica Chastain en un símbolo acartonado de los abusos de poder
La relación tóxica entre un joven bailarín y una filántropa estadounidense es el eje de 'Dreams', pero no logra conectar con el espectador
Nando Salvà
'Dreams'
Puntuación: ★★
Director: Michel Franco
Intérpretes: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell
Año: 2025
Estreno: 19 de junio de 2026
Michel Franco siempre se ha mostrado inclinado a retratar con frialdad implacable los estragos causados por los desequilibrios de poder, y a menudo ese interés ha resultado en películas inquisitivas y provocadoras. 'Dreams', sin embargo, resulta burdamente obvia ya sea como metáfora de la relación entre EEUU y México, como crítica a la hipocresía ‘woke’ y como historia de amor tóxica.
Nueva colaboración entre el director y la actriz Jessica Chastain después de ‘Memory’, retrata la tumultuosa relación que mantienen un joven bailarín mexicano y una rica filántropa estadounidense, y cuyas deficiencias estructurales quedan en evidencia en cuanto él cruza ilegalmente la frontera entre ambos países. Desde el principio, y a menudo expresándose a través del erotismo, Franco deja claro que ella usa su riqueza, su estatus y su condición de mecenas del arte para ejercer control sobre él, tratarlo como a una mezcla de gigoló y mascota y, tal vez, cumplir su fantasía xenófoba de poseer a un ‘latin lover’.
Y a lo largo de la película, sirviéndose de composiciones estáticas y omisiones narrativas, se dedica a reiterar esa reductiva dinámica sin molestarse entretanto ni en que sus personajes den la sensación de ser gente real ni mucho menos resulten convincentes con sus actitudes y sus acciones, por lo que en ningún momento llega a importarnos lo que les sucede. En última instancia, lo único que Franco logra provocar en esta ocasión es indiferencia.
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