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Crítica de 'La copia perfecta': retrato de un personaje real que fue considerado el Cézanne de los falsificadores

Reda Kateb en 'La copia perfecta'.

Reda Kateb en 'La copia perfecta'.

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Quim Casas

Barcelona

'La copia perfecta'

Año: 2025

Dirección: Jean-Paul Salomé

Intérpretes: Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Estreno: 10/7/2026

★★★

Jean-Paul Salomé es un director que cae simpático, al menos para los amantes de los seriales y los folletines de misterio: suyos son los reciclajes contemporáneo de dos mitos del serial como ‘Belphegor, el fantasma del Louvre’ y ‘Arsène Lupin’. También ha realizado un filme sobre un comando femenino de la resistencia francesa en tiempos del nazismo, y en esa misma época acontece una parte de ‘La copia perfecta’, un filme con misterio, pero sin folletín; con personajes de doble vida, sin ser un serial.

Es un personaje real, el considerado el Cézanne de los falsificadores. Empezó, durante la ocupación alemana, falsificando pasaportes. Acabó, en los años 50, imprimiendo billetes falsos sin que la policía encargada de los delitos monetarios pudiera darle caza. Una doble vida perfecta la del polaco-francés Jan Bojarski (1912-2003), fracasado inventor de utensilios domésticos de día y falsificador de billetes de 100 francos nuevos de noche. A través de la historia de este delicado grabador que llegó a mejorar uno de los originales impresos por el gobierno, la película muestra la evolución del diseño de la moneda de papel francesa. El filme tiene lagunas de guion (el cometido de la esposa, por ejemplo), pero es sólido en su retrato de este antihéroe con aires un tanto románticos.

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Fuente: El Periódico

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