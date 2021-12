La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha mandando un nuevo aviso en relación a un producto comercializado en España, concretamente en la cadena de supermercados de 'El Corte Inglés'. Esta nueva alarma ha obligado a los grandes almacenes a proceder a la retirada de este producto de las estanterías advirtiendo a todos aquellos que hayan podido comprarlo en los últimos días.

El producto retirado es un bote de comino molido que se vender bajo su marca blanca y el aviso sobre el producto ha llegado desde las autoridades sanitarias de Cataluña. Una de las regiones donde se había distribuido, así como también en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y País Vasco. Concretamente el lote 107042343 con fecha de caducidad 10/09/2023, que habrían recibido en todos los centros de supermercados de 'El Corte Inglés', incluía mostaza no etiquetada, por lo que suponía un riesgo para los alérgicos a este componente.

'El Corté Inglés' se ha puesto manos a la obra y en muy poco tiempo han conseguido retirar el producto de sus estanterías y lanzar un aviso general a los consumidores. Es cierto que este bote de comino molido no representaría riesgos sanitarios para las personas que no son alérgicas a este componente, pero sí que sería un gran riesgo para los alérgicos a la mostaza ya que no vendría indicado.

Si has comprado recientemente este producto es importante que leas bien el etiquetado para comprobar si está correcto. De no ser así, tienes dos opciones, o bien llevarlo a 'El Corte Inglés' para que te devuelvan el dinero, o bien desecharlo directamente si eres alérgico a la mostaza.