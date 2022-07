Mercadona sigue imparable en su incorporación de nuevos productos. Cada semana sorprende con nuevos lanzamientos, de buena calidad, a un precio asequible y que facilitan mucho nuestra vida diaria. En las últimas semanas no ha dejado de sacar novedades que han generado un gran revuelo como el turrón de avellanas con sabor a Kinder Bueno que no deja de volar de las estanterías del supermercado. Por no hablar de su queso de cuatro euros que ha sido galardona como el mejor del mundo. Esta vez ha decidido innovar con uno de sus grandes éxitos en su amplio abanico de repostería. Al delicioso coulant de chocolate incorpora ahora el coulant con sabor a caramelo, un pequeño bizcocho con el interior fundido de una cremosa salsa de caramelo que se extiende por todo el plato.

Elaborar un coulant no es sencillo por eso Mercadona ha sorprendido con este postre de origen francés por tan solo 2 euros. Se vende en un paquete de dos unidades y se puede consumir conforme viene o calentándolo unos minutos. A su sabor se añade además que el modo de preparación es muy sencillo: en el microonda se calienta durante 20 segundos a 800-900W y en el horno durante 9-10 minutos a una temperatura de 200ºC. Una novedad que no ha decepcionado a los amantes de este postre. "Está espectacular", "El mejor con diferencia" o "Ya tenemos postre para la cena de Navidad", son algunos de los comentarios de los usuarios.