Hay una serie de platos que están muy arraigados en algunas regiones y sobre los que siempre hay polémica, siendo el mayor exponente la paella valenciana, alrededor de la que hay discusiones de lo más absurdas.

Los platos van evolucionando, tanto que en su origen la paella se hacía con rata de agua y el gazpacho, otro plato que suscita polémica sobre qué ponerle, no llevaba tomate.

La razón de que este plato extremeño no tuviese tomate no se debía a una pelea entre los que sí querían incorporarlo y los que no, sino a que aún no se había llegado a América y en lo que entonces era España no se conocía esta planta.

¿Cómo se hace este gazpacho extremeño?