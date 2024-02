La tarta de queso preferida por los cocineros: sin azúcar, sin horno y en 2 minutos

Casi siempre es acertado cocinar una tarta de queso. Suele gustar hasta a los que no les gusta nada este lácteo. Una deliciosa tarta de queso apetece tanto para postre como para merienda. Existen infinidad de recetas: al horno, fresca, light...

En esta ocasión, te traemos una de las recetas que más se ha popularizado en los últimos meses: la tarta de queso más rápida de hacer que no deja indiferente anadie y tiene un sabor único. Además, no necesitas horno para hacerla, puesto que su resultado es increíble al microondas, en tan solo dos minutos. Además, no necesitas muchos ingredientes, ni siquiera azúcar.

Ingredientes

1 huevo

2 cucharadas de queso crema descremado

3 cucharadas de dulce de leche sin azúcar

Preparación

Puedes consultar el siguiente vídeo para llevar a cabo la receta: