Gracias a la congelación es posible disponer en cualquier momento de alimentos fuera de temporada y platos ya cocinados y listos para servir, de manera que podemos ahorrar dinero y aprovechar las ofertas especiales de temporada. Sin embargo, conviene tener en cuenta una serie de consejos a la hora de congelar y descongelar productos. Hacerlo de forma correcta es fundamental si no queremos llevarnos desagradables sorpresas en forma de intoxicaciones alimentarias.

La inadecuada descongelación de un alimento no solo provoca una alteración de sus características organolépticas, sino que también causa un aumento de los riesgos sanitarios debido al incremento de la carga microbiana. En cambio, una descongelación adecuada garantiza la barrera de seguridad alimentaria, ya que al descongelar a 4 grados en el frigorífico la mayoría de microorganismos a esta temperatura están inhibidos.

Y es que la conservación inadecuada y la rotura de la cadena del frío es causa de toxiinfecciones tan peligrosas como la salmonelosis, porque se alteran las características organolépticas de los alimentos y aumenta la carga de microbios.

Hay cuatro tipos de microorganismos que pueden contener los alimentos y cuya temperatura de crecimiento es: termófilos (40-65º C), mesófilos (20-40º C), psicotrofos (20-30/0-7º C) y psicrofilos (<15º C).

Ante estos riesgos, es recomendable seguir estos consejos que te proponemos a la hora de congelar y descongelar alimentos: