Esta es la ciudad en la que mejor se come de España, según Dabiz Muñoz

Los reconocimientos llueven sobre el nombre de Dabiz Muñoz, predominando el título de mejor cocinero del mundo dos años consecutivos según los premios The Best Chefs Awards. Desde que se casó con la celebrity Cristina Pedroche, su carrera no ha hecho más que ir en ascenso, pero por méritos propios. Cuenta con varios restaurantes en la capital española, desde DiverXo con tres estrellas Michelin hasta Hungry Club en el aeropuerto de Barajas, pasando por RabioXo, StreetXo y GoXo.

En 2024 recibió otro galardón más, esta vez para su restaurante estrella -cuyo menú cuesta 450 euros-: el cuarto puesto del The World's Best 50 Restaurants. A sus 45 años, se encuentra en uno de los mejores momentos tanto de su carrera como de su vida personal, y así lo demuestra a través de las redes, donde también podemos verle degustar sus propios platos y los de otros compañeros de la profesión. Dabiz Muñoz tiene fama de tener un paladar exigente, pero aun así, tiene sus lugares favoritos en el mundo y en España.

Barriendo para casa

En algunas de sus muchas incursiones en el mundo de la gastronomía por el país, ha encontrado el restaurante de Valencia que sirve las mejores paellas, Casa Carmela; y en el que sirven la mejor caldereta de langosta de Menorca, Sa Llagosta. Sin embargo, cuando se trata de disfrutar de la buena comida de proximidad, el chef se decanta por su Madrid natal. Allí trabajaba su mentor, quien le inculcó el arte de la alta cocina, Abraham García, dueño del Viridiana, que cerró por jubilación. Para él, es "el mejor del mundo".

La paella, el plato más típico de Valencia / DAVID010167

Pero su plan favorito es otro: "No hay un plan mejor, comer cocido madrileño con amigos y hablando de pádel", expresó en una publicación de Instagram. Incluso su cumpleaños del año pasado lo celebró en el restaurante Lhardy, que tiene su "cocido favorito del mundo". Esta casa de comidas, ubicada en la Carrera de San Jerónimo, se fundó en 1839 y todavía hoy sigue destacando por servir uno de los platos más tradicionales de todo Madrid a un precio de 65 euros por persona -es también uno de los más caros para degustarlo-.

El menú incluye sopa con fideos cabello de ángel, garbanzos, repollo, zanahoria, patatas, chorizo, morcilla, longaniza trufada, tocino ibérico, morcillo, tuétano, jamón ibérico, crujiente de oreja ibérica con salsa brava, costilla ibérica y relleno de cocido de ropa vieja. Aquí también ofrecen otros platos como croquetas caseras de cocido, solomillo Wellington con patatas a la inglesa, pato canetón o callos a la madrileña. Otro de sus restaurantes favoritos es La Maruca, de productos cántabros, donde elige desayunar según un reciente reportaje elaborado por El País.

Entre copas y carnes

Para el aperitivo prefiere encaminarse hacia la zona del Retiro y sentarse en La Catapa, donde tienen una gran variedad de vermú, vinos o espumosos que pueden acompañarse con ensaladas, croquetas, mejillones al curry rojo o cecina de León. A la hora de comer elige El Filandón, en el barrio de Mirasierra, donde el producto principal es el pescado fresco. Aquí no tienen una carta propiamente dicha, sino que cocinan lo que se haya pescado con anzuelo en el día de distintas maneras, como a la brasa o en ceviche. También ofertan carnes como chuletas orgánicas de wagyu.

La Duquesita, abierto desde 1914 entre Alonso Martínez y Tribunal, es su favorito para tomar café y postre. Desde la jubilación del dueño en 2015, tomó el relevo el pastelero catalán Oriol Balaguer. Cuenta con el premio a la Mejor Pastelería de Madrid, así como el Mejor Roscón Artesano de Madrid 2025. Pero también ofrece croissants, bombones, buñuelos y otras delicias que se comen en pequeños bocados. A la hora del cóctel, escoge su propio StreetXo y el Toni2, un bar de copas con piano y música en directo.

En aquel entonces, se decantó por el Viridiana para la cena, aunque ya hoy no podemos degustar sus platos. A la lista podemos añadir el restaurante al que acudió para la cena de su cumpleaños, el Charrúa. Se trata de un local uruguayo que presume de "pasión por la carne" y donde ofrecen entrantes como chorizo criollo o cecina de vaca madurada. También cuentan con empanadas al horno de barro, verduras y ensaladas (con opciones vegetarianas). En la sección de carnes diferencian por procedencia: de Uruguay, de Estados Unidos, de Europa y Nacional. Y finalmente, postres, para acabar con buen sabor de boca.