Esta es la ciudad de España donde mejor se come, según el chef José Andrés

La gastronomía española cuenta con una riqueza espectacular. La tradición marca muchos rincones del territorio, así como el producto que allí se cría. Es por eso que, aunque en todo el país se elabore queso, por ejemplo, según la región o incluso del pueblo la variedad cambia notablemente. Así es lógico estar enamorado de la gastronomía española, pero siempre hay lugares que nos roban el corazón -y el estómago- un poquito más que otros. El chef José Andrés tiene claro cuál es su ciudad favorita para comer.

Conocido por su trabajo humanitario a través de su ONG World Central Kitchen, el chef José Andrés, asturiano de nacimiento, ha recibido ahora un reconocimiento en la otra punta de España. Lleva más de tres décadas residiendo en Estados Unidos, pero cuando su trabajo es necesario en cualquier parte del mundo, allí está él, como ha ocurrido tras la DANA que ha asolado Valencia. Desde hace unos días es Gaditano de Adopción, un galardón otorgado por ABC, La Voz de Cádiz y la Fundación Cajasol, por el que no puede estar más agradecido.

Su vínculo con Cádiz

A pesar de haber nacido en Asturias, una comarca con una gastronomía intachable, en su discurso afirmó que "como en Cádiz no se come en ningún lado". A modo de justificación añadió: "No se come en ningún lugar mejor, y no solo por el producto, sino por las historias que hay detrás". Desde el pescaíto frito hasta las tortillitas de camarones, el cocinero considera que esta ciudad andaluza representa la cúspide de la gastronomía mundial, ofreciendo una experiencia culinaria única y completa.

Su amor por Cádiz viene de lejos. Buena parte de su infancia la pasó en San Fernando y Cádiz y su mujer, Patricia Fernández de la Cruz, es originaria de Algeciras. Ha creado un vínculo personal a lo largo de años de vida y se ha sentido acogido siempre que ha estado allí: "Cádiz me ha dado muchos amigos, también muchos gaditanos de adopción, porque quieren a esta tierra como nadie. Los de aquí y los que venimos de fuera". Ha finalizado su discurso diciendo: "Los platos de Cádiz tienen alma, y eso es lo que los hace únicos".

Los restaurantes favoritos del chef José Andrés

El chef se ha convertido en un auténtico embajador de la cocina gaditana, lanzándose a elaborar platos como el atún rojo de almadraba de Barbate o guisos como el ajo caliente o la berza jerezana. Su objetivo es preservar esas recetas tradicionales y hacer que pasen de generación en generación sin que se pierda nada de ellas. En más de una ocasión ha aprovechado para visitar algunos de los restaurantes que más aprecia de la región, como Casa Balbino en Sanlúcar o El Campero en Barbate.

Otros locales a los que no puede resistirse son el Mercado de Abastos en Zahara de los Atunes, Venta Pinto en La Barca de Vejer, Casa Manolito en Puerto Real y La Marea de Marcos en Jerez de la Frontera. En estos lugares se pueden degustar platos tan típicos como papas con choco, huevas aliñás, potaje de tagarninas, cabrillas con tomate, pollo a la canilla, cazón en adobo, ortiguillas fritas, atún rojo, pescaíto frito y dulces como pestiños, huesos de santo, pan de Cádiz o bizcotela. Se nos hace la boca agua solo de pensar en Cádiz y su cocina.