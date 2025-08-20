Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa

Llega el verano y, con él, las ganas de escapada cada fin de semana. Por ello, cogemos el coche para a ir a alguna de las paradisiacas playas de Galicia y hacemos alguna que otra hora de más por carretera con tal de descubrir algún nuevo arenal que nos haga la tarde.

Todos estos viajes deben ir acompañados, como no, de una buena comilona y siempre está bien tener a mano algunos restaurantes de carretera de referencia en los que parar a comer bueno, bonito y barato.

En las últimas semanas, se ha popularizado el restaurante de carretera Pensión Santos, especializados en churrasco a la brasa. Se encuentra en la carretera de Fisterra, en Vimianzo, a solo 50 minutos de A Coruña y que pilla en medio de nuestro trayecto hacia las playas de Camariñas, Muxía o Fisterra.

Así es el churrasco a la brasa de la Pensión Santos

El restaurante Pensión Santos ha venido creciendo en los últimos años en los asiduos de la Costa da Morte gracias a su especialidad en carnes a la brasa, destacando su churrasco de ternera, cerdo y pollo, el cual ha sido elogiado en numerosas ocasiones por locales y visitantes.

En sus reseñas, los comensales valoran muy positivamente la generosidad de las raciones y la relación calidad-precio del servicio, llegando incluso a recibir altas notas en plataformas y comentarios resaltando la excelencia del churrasco y la amabilidad del personal.

Además del churrasco, el restaurante ofrece otra gran variedad de platos tradicionales gallegos, como pulpo a la gallega, zamburiñas y caldeiradas de pescado, así como opciones más informales como hamburguesas caseras y pizzas artesantas. El restaurante también forma parte de una pensión que ofrece habitaciones limpias y cómodas, lo que lo convierte en una opción conveniente para quienes buscan alojamiento y buena gastronomía en un mismo lugar.