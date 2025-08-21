La receta viral de ensaladilla rusa que arrasa este verano: una opción ligera y deliciosa
Te contamos cómo elaborar un clásico de la gastronomía española ideal para los meses calurosos
La ensaladilla rusa, un plato emblemático de la cocina española, está conquistando corazones este verano con una receta viral que promete no añadir ni un gramo de peso. Aunque su origen sigue siendo tema de debate, con teorías que apuntan a influencias rusas o francesas, lo cierto es que se ha convertido en una delicia indispensable en las mesas de España.
Este plato se elabora con una base de patatas cocidas, zanahorias, guisantes, huevo duro, atún y mayonesa, aunque admite numerosas variaciones según el gusto de cada cocinero. Ingredientes opcionales como cebolla, pepinillos o aceitunas pueden enriquecer la receta, aportando diferentes matices de sabor.
Popular sobre todo en los meses de verano, la ensaladilla rusa es una opción refrescante y ligera, perfecta como entrante o acompañamiento en comidas y cenas. Su frescura y versatilidad permiten que se adapte a diversos paladares, siendo común encontrar variantes que incluyen un toque de limón o vinagre para un punto ácido, o versiones más suaves.
Además, la creatividad culinaria ha dado lugar a interpretaciones vegetarianas y veganas, donde el atún se reemplaza por tofu o aguacate, y otras adiciones como jamón cocido, langostinos o pimientos. Estas adaptaciones demuestran la flexibilidad de un plato que sigue evolucionando sin perder su esencia.
En definitiva, la ensaladilla rusa se mantiene como un clásico atemporal, una opción fresca y deliciosa para disfrutar en cualquier ocasión, especialmente durante el verano.
