La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con "precios para flipar"

Se hizo de rogar, pero finalmente 'La Morrofino' visitó la pizzería que más le habían recomendado sus propios seguidores: "¿Puede ser que este sitio me lo hayáis recomendado 30 o 40 veces? Puede ser, pero no me extraña. Como no me extraña que tenga un 4.6 de 1.364 reseñas en Google. Porque además de ricas vas a flipar con el precio de estas pizzas".

El lugar le encantó y es que ya desde sus primeras frases se notaba que la visita había sido todo un éxito: "Yo soy muy criticona con las masas y esta estaba muy rica. El único pero que le podría decir es que le echan tantas cosas que es un poco complicado de comer, pero ya". Además de su sabor y precio, también mencionó la flexibilidad del restaurante al permitir pedir cada mitad de ingredientes diferentes: "Aun así, nosotros pedimos una y una".

Las pizzas que escogieron fueron las siguientes:

Pizza Cambón (13€), que llevaba jamón york, cebolla, champiñones, pimientos, bacon, ajo (bastante) y orégano.

Pizza Siciliana (12€), que llevaba pimientos, anchoas, aceitunas y orégano, a lo que además le añadieron bacon.

Finalmente, les sobró casi una pizza completa, pero les permitieron llevarla en una caja del servicio para recoger, y es que también hacen pizzas para llevar. En total, las dos pizzas, la caña, los dos cafés con hielo, un agua pequeña, un bote de Coca Cola y la caja de la pizza les costaron 35,90€.

El local lo desveló al final del vídeo y se trataba de Pizzería do Baleo, en Ortigueira, a poco más de una hora en coche del centro de A Coruña.

Qué hacer en Ortigueira (A Coruña)

Acantilados de Loibas y el 'banco más bonito del mundo' / TURISMO.GAL

Si te decides a visitar Ortigueira para comer en la Pizzería do Baleo, aprovecha el día para hacer un poco de turismo y es que la zona cuenta con algunas de las postales más bonitas de toda Galicia. Puedes escoger entre los increíbles acantilados de Loiba con su emblemático "banco más bonito del mundo", hacer la preciosa Ruta das Algas o acercarte a la playa de Morouzos y la isla de San Vicente.

Por supuesto, también la propia Ortigueira tiene mucho que ofrecer, con su casco histórico, el Paseo del Malecón, la Iglesia de Santa Marta del siglo XVIII, la escultura A Labrega y el Molino del Campo de la Torre desde el que puedes obtener unas buenas vistas del pueblo. También es recomendable visitar el Barrio del Ponto.