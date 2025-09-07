Los "mejores percebes del mundo" están en este restaurante de un pequeño pueblo gallego: a 1 hora de A Coruña

Galicia es una comunidad con infinidad de virtudes. Sus montes, su agradable clima veraniego y sus costas suelen llevarse gran parte de los elogios, pero también cuenta con una de las gastronomías más ricas gracias, en parte, al marisco.

De entre estos alimentos, destaca el percebe como uno de los más premium y, tras muchos años de disputa, el Mundial del Percebe ha designado al restaurante en el que encontrarás los mejores del mundo. Está en Cedeira, se llama Taberna Bon Pé y conquistó el paladar de un jurado de estrellas Michelín.

Hasta allí se fue a probarlo la tiktoker gastronómica @WonderinTravel: "Hemos venido hasta Cedeira a probar los mejores percebes del mundo. Y no lo digo yo. Y es que este verano se celebró el primer campeonato del mundo del percebe, donde salió el percebe de Cedeira como el ganador. Así que nos vinimos hasta Taberna Bon Pé a probarlo".

Los mejores percebes del mundo están en Taberna Bon Pé, en Cedeira

"Hacía años que no comía percebes y menos con este tamaño y la verdad es que estaban increíbles. Dignos de ser ganadores", concluyó Wonder in Travel tras probar los premiados como mejores percebes del mundo. La visita no se quedó ahí, sino que aprovecharon para probar otros platos del restaurante: "Seguimos con este salpicón de rape y cangrejo. Estaba muy fresquito y de sabor brutal. Y estas croquetas de cigala y cecina que estaban muy cremosas".

Siguieron probando platos, llevándose a casa una increíble impresión de un local que no ha dudado en recomendar: "Uno de mis favoritos fue este brioche de langostino con una salsita mayo picante que estaba buenísima. Me encanta". Probaron también un rape a la cedeiresa, croca con patatas panaderas y una tarta de queso.

Otros restaurantes gallegos en el podium del Mundial del Percebe

Campeonato Mundial del Percebe / LOC

Con un jurado formado por Estrellas Michelin, el Mundial del Percebe no dudó en afirmar que Galicia manda en lo que a uno de los reyes del marisco se refiere. El campeonato tuvo lugar en la Taberna Bon Pé y fue arbitrado por cinco expertos que probaron lotes de percebe llegados de distintas zonas de Galicia, otras regiones españolas y también del extranjero.

Finalmente, participaron en el concurso los percebes de Cedeira, A Coruña, Camelle, Muxía, Corme, Aguiño, Malpica, Cangas, Asturias, el País Vasco, Portugal, Bretaña y Marruecos. Pese al alto nivel, no hubo duda, los jueces coincidieron en que el percebe de Cedeira fue el mejor. A Coruña se llevó la medalla de plata Camelle la de bronce. Los mejores percebes del mundo son gallegos.