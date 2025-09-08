Ni el marisco ni la empanada: este es el plato favorito de los gallegos según el CIS

La gastronomía española se caracteriza por la calidad de sus productos y la gran variedad de preparaciones que ofrece, pero también por la tendencia de cada comunidad, provincia y municipio de asegurar que su plato típico es el mejor de todos. El pasado 1 de septiembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desveló en un estudio cuál es el plato favorito de los gallegos.

En el tercer análisis de Turismo y Gastronomía, el CIS muestra los resultados de casi 3.000 encuestas por todo el país que revelan los platos tradicionales más típicos en cada región según sus habitantes. En el mismo análisis, también dedican un apartado a las preferencias de los españoles a la hora de consumir tortilla de patata.

Aunque en Galicia contamos con la mejor carne del mundo según los chefs más reconocidos y platos como la empanada se han convertido en la bandera de muchos municipios, el plato más típico de esta región viene del mar.

El pulpo á feira, el plato gallego por excelencia

Este es el plato típico de Galicia según el CIS / FDV

Según lo publicado en el estudio, el pescado y la carne no pueden competir contra la preparación por excelencia de la cocina gallega: el pulpo á feira. La sencilla preparación de este cefalópodo es el plato típico de Galicia para más del 60% de los encuestados.

La segunda y tercera plaza de este ránking la ocupan el marisco y el cocido gallego, pero la preferencia por el pulpo es aplastante. Además de la preferencia gallega, el CIS señala cuáles son las preferencias del resto de comunidades autónomas y cuál es el plato más representativo de España.

En el norte destaca el amor por la carne, desde el chuletón en el País Vasco hasta el ternasco en Aragón. En la capital la elección es el cocido madrileño, mientras que en la Región de Murcia han destacado sus tradicionales marineras.

La Comunidad Valenciana cuenta con el plato típico más popular en todo el país, no solo en su zona: la paella. Esta preparación a base de arroz ha sido la elección de cuatro de cada diez encuestados. En segundo lugar, quedan la tortilla de patatas y en tercer lugar el jamón ibérico.