José Ribagorda se deshace en elogios hacia este restaurante gallego: "Galicia es inagotable y maravillosa"

Se acaba el verano y el cielo nublado y las lluvias han acompañado al inicio de septiembre por si la vuelta al cole y a la rutina no eran suficientes señales. Aún así, todavía hay muchos turistas rezagados que aprovechan los últimos días de la temporada estival para disfrutar de nuestra tierra y nuestra gastronomía.

Entre ellos, un ilustre como José Ribagorda, antiguo presentador de Informativos Telecinco y que desde hace un tiempo ha iniciado un proyecto en redes sociales llamado 'De las cosas del comer'. A través de esta iniciativa, comparte las diferentes gastronomías del país, los mejores restaurantes y alguna que otra receta especial.

En su último contenido ha tenido a bien fijarse en un restaurante gallego ante el que se ha deshecho en elogios. "Me gusta siempre recomendaros lugares que valen la pena. Como 'Ultramar' en Pontevedra", comentó al inicio del vídeo destacando el local regentado por Pepe Vieira.

Así es el restaurante Ultramar, en Pontevedra

El interior del restaurante Ultramar / ULTRAMAR

"Está rodeado de un entorno museístico maravilloso y a las mismas puertas de la Pontevedra vieja. Se llama 'Ultramar'. Tiene un logo muy interesante, que es el mono Güey, un macaco. Un macaco que dicen que una noche de tormenta se refugió en este lugar. Era uno de esos animales exóticos con los que se comerciaba y que venían precisamente en esos barcos de ultramar", dijo como introducción para explicar la historia del restaurante.

El logotipo de la taberna Ultramar / ULTRAMAR

Ya entrando en materia, fue el turno de los platos: "Es una taberna desenfada. Muy divertida y con una enorme variedad de vinos. Gallegos y de producto gallego, pero que se fusiona con los territorios de ultramar. Tienen unos ceviches fascinantes, unas gyozas, unos tacos... Podéis probar el universo entero. Siempre con la referencia del producto de Galicia".

Tras probarlo y darnos su veredicto, no se deshizo solo en elogios a 'Ultramar', sino también a Galicia: "Pepe Vieira es uno de los más sobresalientes cocineros de Galicia ha montado esta taberna en Pontevedra. Vais a pasar un buen rato y dar satisfacción a vuestro paladar y váis a abrir en muchos casos vuestros sentidos al mundo. Con la raíz de esta Galicia inagotable y maravillosa".