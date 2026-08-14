Así es la villa marinera con uno de los mejores percebes del mundo: a una hora de A Coruña y con acantilados de más de 600 metros

Galicia es una comunidad con infinidad de virtudes. Sus montes, su agradable clima veraniego y las playas que adornan sus costas suelen llevarse gran parte de los elogios, pero también cuenta con una de las gastronomías más ricas gracias, en parte, al marisco.

Uno de los más buscados son los percebes, que cuentan desde 2025 con su propia competición: el Campeonato Mundial del Percebe. De ahí salió el año pasado el considerado como el mejor sitio de Galicia y uno de los mejores del planeta para probarlos, Cedeira, cuya cofradía conquistó en la primera edición a un jurado de estrellas Michelin.

La villa marinera se encuentra a una hora de A Coruña, en la comarca de Ferrolterra, y es famosa por sus arenales tranquilos y sus impresionantes acantilados de más de 600 metros de altura. Y, por supuesto, por sus percebes, que fue a probar la tiktoker gastronómica @WonderinTravel: "Nos vinimos hasta Taberna Bon Pé a probarlos. Hacía años que no comía percebes y menos con este tamaño", aseguró la creadora de contenido en su visita.

Los percebes más famosos de Galicia están en Cedeira

La reacción de la influencer avaló con creces el premio recibido por este municipio del litoral coruñés. "La verdad es que estaban increíbles. Dignos de ser ganadores", concluyó tras probar los premiados en 2025 como mejores percebes del mundo.

La visita no se quedó ahí, sino que aprovechó para degustar otros platos del restaurante, una conocida marisquería de la zona: "Seguimos con este salpicón de rape y cangrejo. Estaba muy fresquito y de sabor brutal. Y estas croquetas de cigala y cecina que estaban muy cremosas".

Un podio reñido

Aunque este pueblo gallego fue el vencedor de la primera edición, el II Campeonato Mundial del Percebe de este 2026 encontró a su ganador en otra parte. Concretamente, en Puerto de Vega (Navia), que obtuvo la victoria por un estrecho margen.

Frente a sus 129 puntos, la cofradía de Cedeira obtuvo 116, lo que la sigue posicionando como uno de los mejores lugares de Galicia para comer percebes. También es uno de los sitios preferidos por muchos para pasar las vacaciones cuando suben las temperaturas, especialmente en agosto, cuando el pueblo celebra sus fiestas.

Esos días, los vecinos se arremolinan frente a las panaderías para hacerse con su pastelón -una gruesa empanada hojaldrada- y sus bandejas de cocadas. También se dejan ver por playas como la de A Magdalena, cuyo carácter recogido la hace ideal para las familias.

A unos pocos minutos en coche se pueden visitar algunos de los acantilados más altos de la Europa continental, los de Vixía de Herbeira, que ofrecen vistas impresionantes al océano. En los alrededores destaca también San Andrés de Teixido, una pintoresca aldea con casas blancas y una advertencia legendaria: vai de morto o que non vai de vivo.