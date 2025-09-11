La ruta de senderismo más bonita del otoño está en la provincia de A Coruña: a orillas del mar y con un entorno "de película"

La temporada estival entra ya en su recta final. Tras el caluroso verano, el próximo 22 de septiembre dará inicio el otoño y, aunque no siempre coincide, empezarán esas tardes más agradables en las que el sol nos invita a salir a pasear al aire libre.

Para este tipo de actividades, Galicia es un escenario de lujo y es que, ya seas de playa, monte o montaña, en nuestra tierra tienes opciones de sobra para elegir. Además, hay zonas que son un auténtico paraíso a cuatro pasos de la ciudad de A Coruña.

La costa suele ser uno de los lugares predilectos cuando sale el sol, para ver el ver el mar y disfrutar de las vistas. Una de las rutas que se ha puesto de moda en los últimos días gracias a un vídeo de @Cristabeldeviaje en Instagram es el Sendeiro de O Touro, en Ribeira, un municipio del Barbanza que pertenece a la provincia de A Coruña.

Así es el Sendeiro de O Touro, en Ribeira (A Coruña)

"Este fin de semana visitamos algunos lugares que teníamos pendientes en mi tierra natal", contaba Cristabel de Viaje para introducir un vídeo que acumula ya más de 1.200 likes: "Uno de ellos es este corto sendero de unos 3 kilómetros que discurre a orillas del mar conectando varias playas de la zona".

Mientras mostraba preciosas panorámicas del paseo marítimo y el oleaje batiendo contra las rocas, señalaba el punto de inicio del sendero: "Comienza en O Touro hasta el lugar de Ameixida y su entorno impresionante lo convierte en el lugar ideal para pasear y practicar deporte".

Además, en la descripción del vídeo señala que en total el sendero sería de unos 7 kilómetros al sumar ida y vuelta y que se puede enlazar con el paseo marítimo de Ribeira y continuar hacia Castiñeiras. Para más información sobre la ruta, anima a consultar al artículo sobre el Sendeiro de O Touro que hizo en su blog con mucho más detalle e imágenes.