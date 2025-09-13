Los cinco pueblos de A Coruña que la Guía Repsol sitúa entre "los más hermosos" de Galicia

Galicia es uno de los rincones más bonitos, verdes y diversos del planeta. Ya sean sus playas, sus montes o sus montañas, nuestras zonas naturales son cada vez más apreciados por los viajeros, hecho que ha multiplicado las cifras del turismo en los últimos años.

Ya sean pueblos costeros o de interior, todo tienen un gran encanto, entrelazando sus virtudes naturales con la historia que actualmente los viste. Por ello, elegir entre tanta belleza y diversidad es un reto complejo, pero en el que la Guía Repsol ha decidido aventurarse para indicarnos cuáles son, para ellos, los pueblos más bonitos de Galicia.

Como no podía ser de otra forma, el listado incluye municipios de la provincia de A Coruña, exactamente cinco: Muros, Ponte Maceira, Redes, Mugardos y Betanzos. La provincia del noroeste es la que más representación presenta en el ranking, pero también hay espacio para Pontevedra (Combarro, A Guarda, Cambados y Tui), Ourense (Allariz, Ribadeo y Santo Estevo de Ribas de Sil) y Lugo (Ribadeo, Mondoñedo y O Cebreiro).

Muros

Muros / turismo.gal

Muros, el pueblo pesquero que se encuentra en la ría de Muros y Noia, ha sido una de las selectas elecciones de la Guía Repsol para incluirlo en el ranking de pueblos más hermosos. Situado entre la Costa da Morte coruñesa y las Rías Baixas pontevedresas, Muros merece una visita que bien se puedo complementar con sus vecinos: Noia, Outes y Porto do Son.

El monte Louro y su costa son unos argumentos de sobra suficientes para visitar esta localidad, pero no se queda ahí. Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural gracias a sus construcciones de piedra, sus bellos soportales y su mar de calles condecorado con nombres como Sufrimiento, Amargura o Soledad. Sin duda, una visita que merece mucho la pena.

Ponte Maceira

Ponte Maceira / RAC

El segundo pueblo de la provincia de A Coruña que la Guía Repsol incluye en su lista es Ponte Maceira. Esta condecoración tiene todavía más mérito si cabe, debido a que se trata de un pequeño pueblo del interior de Galicia. Es diminuto y encantador a partes iguales y, de entre todos sus rincones, podemos destacar su puente de piedra de cinco arcos que burla la corriente del río Tambre.

Además, caben destacar sus molinos a pie de río, sus casas tradicionales, el Pazo de Baladrón y la capilla de San Brais, conformando uno de los conjuntos históricos mejor conservados de la arquitectura tradicional gallega.

Redes

Barrio de Redes (Ares) / Juan Varela

Una villa quizás menos habitual en este tipo de rankings es el barrio de Redes, en el municipio de Ares, el pueblo costero que encuentra en el corazón de la ría de Ares. Sin embargo, no por ello su inclusión está menos justificada. Este pueblo cuenta con las características necesarias que hacen más que recomendable su visita: casas indianas construidas por los emigrantes que hicieron fortuna en América, calles estrechas y un ambiente marinero que hace justicia a su nombre.

Otro dato curioso es su papel mediático. Sus calles y sus pintorescas costas a menudo se han convertido en el entorno escogido para diversos rodajes de cine y televisión, tanto a nivel gallego como nacional. Que le pregunten a Almodóvar.

Mugardos

Puerto de Mugardos / J. Antón

La protegida localidad de Mugardos es otra de las que no podían faltar en esta lista. El pueblo que colinda con la costa de la ría de Ferrol es una de las más atractivas del país debido a las fortificaciones que la escoltan: el Castillo de la Palma y el Castillo de San Felipe.

Más allá de sus fortalezas, Mugardos tiene también mucho que ofrecer. A destacar, su puerto, colorido como pocos y en el que puedes degustar el plato estrella de la zona: su pulpo a la mugardesa, con cebolla, pimiento rojo y pimiento verde.

Betanzos

Ayuntamiento de Betanzos / Carlos Pardellas

El último en ser citado por la Guía Repsol y que es otro clásico en estos rankings es Betanzos. El concello coruñés tiene uno de los cascos históricos mejor conservados de Galicia y ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. Sus tres impresionantes iglesias la convierten en la capital del gótico en Galicia: Santiago, Santa María de Azogue y San Francisco.

Además, cabe destacar su parque enciclopédico O Pasatempo, precursor de los parques temáticos actuales, y, por supuesto, su famosa tortilla.