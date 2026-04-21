Galicia activa sus trenes turísticos: así son las rutas entre faros, viñedos y acantilados ya disponibles

Galicia vuelve a apostar por una de las propuestas más exitosas en su programación turística: los Trenes Turísticos, iniciativa puesta en marcha por Turismo de Galicia, en colaboración con Renfe y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico - INORDE.

Si bien la temporada de este 2026 se inició, como es habitual, con la Ruta de la Camelia en Flor -que hizo dos salidas en marzo con todos los billetes vendidos-, este lunes se ha activado la venta para algunos de los trenes más populares.

Estamos haciendo referencia a la Ruta de los Faros, la Ruta de Monterrei, las Rutas de la Ribeira Sacra (Sil y Miño) y la del Ribeiro-Rías Baixas.

Programación de los Trenes Turísticos de Galicia

Ruta de los Faros

La Ruta de los Faros, con salida en Ferrol y posibilidad de acercamiento en autobús desde A Coruña, te llevará hasta la sierra de A Capelada, visitando el cabo Ortegal, Vixía Herbeira y sus acantilados, de los más altos de la Europa continental, y el santuario de Santo André de Teixido.

Por la tarde podrás recorrer a pie las calles de Viveiro. La jornada finalizará acercándose a la Estaca de Bares, extremo septentrional de la península Ibérica, y a los famosos acantilados de Loiba.

Naturaleza y paisaje sorprendentes en un itinerario que, pasadno por distintos faros, acantilados y miradores, permitirá acercarse a la costa del norte gallego como nunca antes.

Mapa Ruta de los Faros / Turismo de Galicia

Cabe destacar, además, que esta ruta fue reconocida recientemente con el premio 'Tourism-Friendly' en la categoría de viajes de corta distancia, convocado por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

Salidas ya a la venta : 6 y 20 de junio; 1 y 18 de julio.

: 6 y 20 de junio; 1 y 18 de julio. Futuras salidas: 29 de agosto y 29 de septiembre.

Ruta del vino Monterrei

En este viaje gozarás de un paisaje poco conocido camino de Laza. Después visitarás las tierras de la Denominación de Origen Monterrei, degustando sus vinos en la bodega Gargalo y recorriendo la acrópolis del castillo de Monterrei.

Por la tarde pasearás por las calles de la histórica villa de Allariz, y visitarás el Ecoespazo do Rexo, donde degustarás sus quesos. A continuación, una parada en Xunqueira de Ambía y descubrir la joya de su colegiata románica.

El día finalizará en la estación de Baños de Molgas, convertida en museo, albergue y restaurante. La salida es desde Ourense, se ofrece la posibilidad de acercarse a la localidad en tren desde Vigo y Santiago.

Mapa Ruta del Vino Monterrei / Turismo de Galicia

Salidas ya a la venta : 4 de julio.

: 4 de julio. Futuras salidas: 29 de agosto.

Ruta del Vino de la Ribeira Sacra (Río Sil)

La Ruta del Vino de la Ribeira Sacra (Río Sil) permite viajar a los mares interiores de Galicia y sumergirse en la magia, en el arte y en el paisaje de la Ribeira Sacra.

En esta ruta recorrerás viñedos y saborearás sus vinos en la bodega Regina Viarum, mirador sobre el río Sil. Después de comer embarcarás en un catamarán para recorrer las aguas del río Sil, encajadas en un espectacular cañón.

La ruta finalizará visitando el monasterio de San Pedro de Rocas, uno de los más antiguos de Galicia, excavado directamente en la montaña.

Mapa Ruta del Vino de la Ribeira Sacra (Río Sil) / Turismo de Galicia

Salidas ya a la venta : 6, 13 y 27 de junio; y 11 de julio.

: 6, 13 y 27 de junio; y 11 de julio. Futuras salidas: 29 de agosto.

Ruta del Vino de la Ribeira Sacra (Río Miño)

La ruta del Vino -por su vertiente del Río Miño- permitirá descubrir la Ribeira Sacra menos conocida, pero igual de asombrosa. Por la mañana visitarás el monasterio de las Bernardas, donde podrás adquirir su repostería.

A continuación, te acercarás al Ecomuseo de Arxeriz, espacio en el que se juntan etnografía, historia y naturaleza. Ya por la tarde disfrutarás de las verdes laderas y viñedos que enmarcan el río Miño en el denominado “cabo do mundo” (fin del mundo) a bordo de un catamarán.

Finalmente, degustarás los vinos de la zona en la bodega Vía Romana, ubicada en una casa señorial del siglo XVI, con espectaculares vistas del valle.

Mapa Ruta del Vino de la Ribeira Sacra (Río Miño) / Turismo de Galicia

Salidas ya a la venta : 6, 13 y 27 de junio; y 11 de julio.

: 6, 13 y 27 de junio; y 11 de julio. Futuras salidas: 29 de agosto

Ruta de los vinos de O Ribeiro-Rías Baixas

Esta ruta tiene por eje el río Miño, visitando en primer lugar la bodega Señorío de Rubiós, donde degustarás sus vinos de O Condado, sub-zona de la Denominación de Origen Rías Baixas.

El viaje continuará en Ribadavia, capital de O Ribeiro, acercándote al Museo do Viño de Galicia, situado en la rectoral de Santo André de Camporredondo.

A continuación, retrocederás más de veinte siglos en el tiempo en el castro de San Cibrao de Las, uno de los mayores de Galicia. Finalizarás la jornada visitando la estación de Santa Cruz de Arrabaldo, convertida en museo.

Mapa Ruta de los vinos de O Ribeiro-Rías Baixas / Turismo de Galicia

Salidas ya a la venta: 18 de julio.

Cómo comprar billetes

La compra de billetes se puede hacer a través de la web de Renfe. En concreto, los itinerarios que ya están disponibles son las salidas programadas el 6 y el 20 de junio, las del 4 y 18 de julio de la Ruta de los Faros y la de 4 de julio de la Ruta de Monterrei.

Según informa la Xunta, está previsto que la Ruta de los Faros haga dos salidas más, el 29 de agosto y el 26 de septiembre, mientras que la de Monterrei saldrá también el 29 de agosto. Estos recorridos se pondrán a la venta más adelante.

Por su parte, los billetes para las Rutas de la Ribeira Sacra (Sil y Miño), están a la venta para las salidas del 6, 13 y 27 de junio y 11 de julio y en el del Ribeiro-Rías Baixas, para el viaje que tendrá lugar el 18 de julio.

En los próximos días, Renfe pondrá a la venta billetes de otras rutas con salidas desde Ourense como es el caso de la Ruta de Valdeorras.

De momento, solo se podrán adquirir los itinerarios programados hasta el 1 de agosto, puesto que está previsto un cambio en los trenes con los que se hace acercamiento. Tras confirmarse estas modificaciones, saldrán a la venta el resto de recorridos.

Los Trenes Turísticos, en cifras

Para este 2026 se ofertarán un total de 2.530 plazas, repartidas en 13 rutas y 33 salidas. Si echamos la vista atrás, el año pasado la programación de Trenes Turísticos cubrió más de un 92% de ocupación, con varias rutas "rozando el lleno", según apuntan desde la Xunta.

La iniciativa, que se celebra desde el año 2013, se presenta como una propuesta única, en la que potenciar la sostenibilidad, la desestacionalización del destino y la redistribución territorial de la oferta, online con la Estrategia de Turismo 2030 de la Xunta de Galicia.