La pandemia de coronavirus obligó a aplazar la recta final de Tu cara me suena. Antena 3 recupera hoy (22.00 horas) uno de sus formatos de cabecera para poner el broche a su edición más reñida. El hueco privilegiado de los viernes, ubicación anterior del show presentado por Manel Fuentes, sigue ocupado por La Voz. Como recuerda el propio Fuentes, la irrupción inesperada de la pandemia acabó en marzo con la grabación de las últimas entregas del programa. “Nos lo veíamos venir porque en Italia se grababa sin público o directamente no se grababan”, asegura el presentador, quien tenía claro que la vuelta del concurso se tenía que producir “siendo Tu cara me suena y no ningún sucedáneo”. “Sabemos que el público es una parte importantísima del programa y ahora, aun con mascarilla y todas las medidas, tenemos gente en el plató suficientemente numerosa como para dar ambiente”, advierte.

Pero que el espectador no se haga demasiadas ilusiones, porque la nueva normalidad televisiva no llega a ser la habitual: “No vamos a ver un concurso de besos, pero la gente va a poder ver el programa tal como fue concebido”. Lo que sí se puede aventurar es que el parón de casi ocho meses va a pasar factura a más de un concursante. “Hay gente que venía muy lanzada y a lo mejor este nuevo funcionamiento les ha retraído, mientras que otros han dado el do de pecho y están escalando posiciones”, adelanta.

Al periodista no le asusta tener que vérselas en los audímetros con La casa fuerte, espacio que ha visto “muy poco” porque está escribiendo un libro. “Toda mi vida he competido. Cuando íbamos los viernes nos dijeron que íbamos a durar 10 minutos...”, sostiene.