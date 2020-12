Jesé Rodríguez, exjugador de la UD Las Palmas y actual integrante del PSG ha entrado en directo en 'La Casa Fuerte', el reality de Telecinco. El jugador habló con Aurah Ruiz telefónicamente. Una llamada que comenzó con el jugador bromeando con el presentador, Jorge Javier Vázquez. Este intentó sonsacarle qué iba a contarle a la grancanaria y su respuesta "voy a hablar con ella primero".

Esta decimotercera gala de 'La Casa Fuerte 2' dejó un momento para la historia de la televisión. Como reconocía el protagonista del mismo, es la primera vez que sucede lo que ha sucedido en el reality show de Mediaset: Jesé Rodríguez entró por teléfono en el concurso para hablar de su relación con Aurah Ruiz después de que le fuera infiel con Rocío Amar hace unos días en la fiesta con motivo del 31 cumpleaños de la que ha vuelto a ser su pareja.

Antes de poner en contacto al futbolista con la madre de su hijo Nyan, Jorge Javier Vázquez habló con el futbolista. "Qué responsabilidad, ¿no?", fue lo primero que dijo el presentador tras el saludo. "A esto estoy acostumbrado hace años", apuntó el jugador. A continuación, el conductor de 'La Casa Fuerte 2' le comentó que "está Aurah blandita, blandita", en referencia a que estaba baja de ánimo. "Bueno, yo la veo que está mal, pero lo puede hacer mucho mejor porque es muy valiente", destacó el delantero.

Jesé empezaba diciendo: "Buenas noches bebé"... Y Aurah, con gesto de incredulidad manifestaba: "¿en serio eres tú, no me lo puedo creer? Habla otra vez a ver si lo eres".

El jugador, tras la sorpresa inicial comentaba: "Escucha, ya que estás ahí, gana este concurso. He estado con el bebé Nyan, está superbien, todo está bien". La joven canaria no sabía qué decir porque no se acababa de creer la llamada telefónica.

"Si estás ahí lucha hasta el final, si eres feliz y yo te veo feliz, sigue adelante, quiero verte feliz", continuaba el jugador, a lo que la grancanaria destacaba: "Tenemos una conversación pendiente pero bueno, ya se verá". "Si quieres continuar tienes que ganar, yo lo haré bien pero lo harás tu también, siempre", añadía el jugador.

Jorge Javier Vázquez acudía en ayuda de Aurah Ruiz indicándole al jugador canario que se había quedado bloqueada porque no era normal esta llamada. Tras esto, el canario le apuntaba al presentador: "No es normal, porque es la primera vez que lo hace un jugador de fútbol". Vázquez pidió a Jesé hacerle una pregunta. "Te lo permito porque eres tú", respondía el jugador. "¿Estáis enamorados?" , cuestionó Jorge Javier, "Siempre", respondía con contundencia el jugador.

La pareja se confirma

Esto confirma que la pareja continúa junta. "Ella se hace la fuerte, déjala", sentenciaba Jesé. Ante esta afirmación, Aurah respondía: "Sí, estamos juntos, pero no lo he dicho porque tuve una conversación con él aunque había algo aún en el aire. Te pido que hagas las cosas bien, quiero ganar pero no puedo permitirme tener la cabeza fuera y dentro. Quiero que lo hagas bien, que me respetes y espero al salir tener una conversación". "Que nadie haga más daño a la familia. Y gracias por llamar", añadió Aurah.

Este gesto de amor por parte del jugador del París Saint Germain fue calificado por parte del presentador como el de alguien que "está muy enamorado": ¡Cuando quieras puedes entrar a verla!", invitaba Jorge Javier Vázquez a Jesé Rodríguez.

Finalmente, tras la llamada de su pareja, Aurah confirmaba: "Su mundo es otro, y él no quería entrar en mi mundo que es la televisión, aunque me ha ayudado, también me da miedo lo que pueda ocurrir ahora para él".