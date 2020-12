Seis producciones españolas se sitúan este año en el top 10 de lo más visto de Netflix en todo el mundo. Se trata de las series La casa de papel, Élite y Toy Boy; las películas El hoyo y El practicante y el documental La casa de papel: El fenómeno. En un año en el que el consumo de Netflix aumentó un 140% en España, las series y películas estatales no solo han tenido éxito a nivel nacional, sino que se han situado entre las más vistas de la plataforma a nivel mundial.

El resumen del año de Netflix señala que La casa de papel ha aparecido en el top 10 de 93 de los 190 países en los que opera la plataforma; Élite, en 86, y Toy Boy, en 69. En cine, El hoyo ha estado en la lista del top 10 de 89 países; El practicante, en 70; Hogar, en cinco, y Ofrenda a la tormenta, en 37. Asimismo, el documental de La casa de papel: El fenómeno, estrenado por la plataforma de streaming junto a la cuarta temporada de la serie, ha ocupado un puesto en el top 10 de 76 países.

Al margen del éxito internacional de estos títulos, en España el aumento del consumo de contenido de ficción en la plataforma de contenidos se duplicó ese año, con series destacadas como Love is Blind y Jugando con fuego. “No hemos podido dar muchos abrazos, pero al menos los hemos visto”, señala el vídeo de la campaña, de ahí que en este 2020 los españoles se “han puesto más románticos que nunca”, con un aumento del 150% en el visionado de ficciones románticas como Las chicas del cable o Valeria.El consumo de series de fantasía aumentó un 140% y The last dance fue el documental más visto.