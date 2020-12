Dos concursantes de 'La casa fuerte' - uno de ellos con pareja - han mantenido relaciones sexuales dentro del reality y, después de especular con sus identidades, y cuestionarse que podría tratarse de Aurah Ruiz, por fin se ha desvelado que se trata de Samira y Antonio Pavón.

Los compañeros de concurso se dejaron llevar durante la fiesta de celebración de la final del reality y acabaron teniendo relaciones íntimas en el baño de su habitación. Un bombazo de índole sexual que no pasó desapercibido para el resto de concursantes, que oyeron los gemidos del momento.

Nada pasaría si no fuese porque Pavón tiene novia hace dos años, Joi, a la que por cierto el pasado verano pidió matrimonio. La joven colombiana, muy enamorada del torero, se enteraba en directo de la infidelidad. "Me he quedado helada. Ya hablaré con él, pero lo haré en privado. Estoy tranquila y lo que tenga que hablar lo hablaré. No dudo que esté enamorado de mí pero no sé qué ha pasado para que haya hecho esto. Lo esperaré en casa y lo que tenga que pasar más adelante, ya se sabrá. Primero voy a hablar con él", aseguraba tras ver las imágenes.

El protagonista de la infidelidad más sonada de las últimas semanas, confesaba por su parte: "Llevo dos o tres días pasándolo mal porque tengo remordimiento de conciencia. No me ha dejado ni comer ni dormir. Nunca he pensado que me pudiera pasar algo así. En otra época de mi vida me lo hubiera tomado más a la ligera pero ahora no me siento bien. El viernes cuando celebramos la fiesta tomamos copas. Creo que yo personalmente metí la pata. La cagué en un rato. Fue una falta de respeto".

"Estoy avergonzada. Me siento una basura, me siento fatal", confesaba Samira por su parte. "Pido perdón. No estoy enamorada pero a mí Pavón me encanta, pero él tiene pareja", continuaba la argentina.

El torero, sin dudarlo, y después de ver las imágenes de su infidelidad, aseguraba que está "muy enamorado" de su novia Joi, a quien considera la mujer de su vida. "Antes de entrar en el programa le dije que no se preocupase porque lo nuestro era para todo la vida. Yo por Samira siento mucho cariño. Es muy sincero y recalco que me ha tenido mucho respeto. Yo en mi corazón y en mi mente tengo a Joi y no me hago a la idea de conocer a una persona más en mi vida", admitió derrotado.

¿Perdonará Joi esta infidelidad pública de Pavón con Samira? Anoche desechó la posibilidad - que Jorge Javier le ofreció - de hablar con su novio, por lo que todo indica que, hasta que salga del reality y hablen en privado, no sabemos qué pasará con la pareja.