El desorden que dejas, estrenada el pasado 11 de diciembre, es uno de los últimos éxitos de Netflix. La ficción de Carlos Montero (el cocreador de ficciones como Élite y Física o Química) y la productora coruñesa Vaca Films encabeza la clasificación de las series más vistas de la plataforma de streaming en España y también ha despertado el interés en el mercado internacional, con su intrincada trama que entremezcla dos líneas temporales para que el espectador descubra qué le pasó a Viruca (Bárbara Lennie), la contradictoria profesora de Literatura a la que sustituye la recién llegada Raquel (Inma Cuesta).

Pero la primera serie de Netflix rodada en Galicia no solo ha gustado por su adictiva historia basada en el libro homónimo del propio Montero, ganador del Premio Primavera de Novela 2016 por esta obra, o por las convincentes interpretaciones de un reparto que no se amilanó cuando su creador y director les propuso a última hora que pusieran acento gallego. El peso del paisaje, esa Galicia interior no tan retratada en la ficción como la de la costa (Fariña, Néboa, Vivir sin permiso), es muy contundente en esta serie, donde ese pueblo de piedra y esos bosques verdes se convierten casi en un personaje más. “La luz de Galicia, su atmósfera, tiñe toda la historia con esa cosa enigmática, de misterio, de thriller, que le quedaba muy bien a la serie”, comenta Cuesta.

“Galicia le da a la serie una personalidad muy especial que está en sintonía con todo: con la luz de la serie, con las piedras, con el clima, con el carácter de esa gente, con la música...”, enumera Roberto Enríquez, que interpreta a Mauro, el marido de Viruca. Una música del también gallego Xoel López que, por cierto, ha colocado una de las canciones de la serie, Ningún hombre, ningún lugar, como la segunda más buscada en el mundo en la aplicación Shazam, y la primera en España.

Para Bárbara Lennie, “sería muy diferente contar esta historia en otro lugar de España. Además, Carlos [Montero] viene de allí, es donde se ha criado, y era su manera de hacer un pequeño homenaje, con todas las contradicciones, las luces y las sombras que tiene este homenaje en particular”, señala.

Para Carlos Montero, esta es una creación especial: “Me vine a Madrid con 18 años y casi toda mi obra la he escrito ahí, tengo un carácter muy urbano”. “No había necesitado hasta ahora escribir sobre mi tierra, pero esta historia me lo pidió. Primero tuve la idea de esa profesora que se encuentra una nota en la que pone: ¿cuánto vas a tardar en morir? Y enseguida pensé: ¿esto dónde puede pasar? De repente, de una manera muy natural, me fui a Galicia, a un remedo de mi pueblo, y cuando se convirtió en serie era obvio que tenía que volver allí”, añade.

Localizaciones en A Coruña

La ciudad de A Coruña, así como las termas de Bande, Celanova, Allariz y Ribadavia, en la provincia de Ourense, son algunos de los escenarios de esta serie que seguro que llevará el próximo verano (si el COVID-19 lo permite) a muchos turistas a descubrir esa Galicia interior.

El instituto del ficticio pueblo de Novariz donde Raquel y Viruca dan clases de Literatura es en realidad el IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova (Ourense), un magnífico edificio ubicado en el monasterio de San Rosendo y con un claustro neoclásico en el que estudió el propio Montero. “Es un instituto público. Todos los alumnos lo cuidan mucho porque cuando entras a estudiar ahí te sientes bastante especial”, rememora el guionista y director.

El pueblo natal de Montero, Celanova, así como las localidades ourensanas de Allariz y Ribadavia sirvieron de escenario para ambientar Novariz. El monasterio de San Salvador, del siglo X, es el principal atractivo turístico de Celanova, mientras que Allariz es conocido por la leyenda de Romasanta, el hombre lobo gallego. Ribadavia, por su parte, destaca por su riqueza monumental medieval.

En el Desorden de dejas, los actores trabajan poniéndole acento gallego a sus personajes. Roberto Enríquez asegura que, para él, fue “uno de los retos más divertidos”. “Pero también me lo tomé con mucha responsabilidad, porque limitaba tu libertad a la hora de interpretar. Aunque es verdad que cuando trabajas con todo un equipo gallego te das cuenta de que había una forma distinta de decir cada frase por cada gallego que te encontrabas. Al final, tenías una referencia, que era el coach, y tú tenías que meter la intencionalidad que querías darle al personaje dentro de esa música que es el gallego. Creo que meterte dentro de ese corsé a la hora de hablar fue una de las cosas más complejas”, explica el intérprete.

Para Inma Cuesta, sin embargo, no fue su primera vez: “Ya me había estrenado haciendo una película en Argentina. Como andaluza, desde la escuela de arte dramático siempre te insisten mucho en cambiar el acento, en el acento neutro. O sea, que es algo que he hecho más veces. Pero es cierto que aquí era un gran reto. Lo hice con mucho cariño, con mucho esfuerzo y muy bien asesorada por un coach y por mis compañeros”, apunta.

“En ningún momento tuve la sensación de que Inma necesitase mi ayuda”, agrega el actor gallego Tamar Novas, que en la serie da vida a Germán, el marido de Raquel. “Fue cosa de su talento, de una habilidad especial y de tomárselo muy en serio y con mucho respeto. Era un disfrute escucharla. A mí me pareció un riesgo que corres como actor, porque yo creo que tienes hasta que pensar y sentir con otra música. Pero todo respiraba mucha realidad. No renunciar a esa verdad para contar realidades muy extremas y de thriller, que no son cotidianas, era un reto que yo creo que hemos conseguido superar”, expone.