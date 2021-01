Sexo en Nueva York (Sex and the City) regresará a la televisión con una serie de HBO Max que contará como protagonistas con las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, pero en la que no estará Kim Cattrall.

And just like that... es el título de esta nueva aventura televisiva de Sexo en Nueva York cuya principal novedad respecto a la serie original será la ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha pero que no aparecerá en estos nuevos episodios.

Aunque HBO Max no dio una explicación concreta al respecto, es muy posible que la no participación de Kim Cattrall se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker. La plataforma digital detalló ayer en un comunicado que And just like that... explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad” de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ya todas ellas con más de 50 años.

“Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido”, dijo ayer la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey.

And just like that... contará con diez episodios de media hora de duración cada uno y comenzará a rodarse en Nueva York a finales de la primavera.

Sexo en Nueva York tuvo un total de seis temporadas y 94 episodios, que se emitieron entre los años 1998 y 2004. Esta producción televisiva triunfó entre el público y la crítica, se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a la actriz Sarah Jessica Parker.