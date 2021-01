El programa Salvados regresa esta noche a la parrilla de La Sexta para emitir, a partir de las 21.25 horas, una entrevista con el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. En el que será el primer Salvados del año, el político charlará con Gonzo sobre temas de actualidad como la pandemia, la subida de la luz o las supuestas desavenencias entre los socios del Ejecutivo central.

La web del programa semanal de la cadena de Atresmedia mostraba ayer un pequeño adelanto de lo que será la entrevista. “¿Se imaginaba que ser vicepresidente es lo que ha sido este año?”, pregunta Gonzo a Iglesias, que afirma que se ha dado cuenta de que “estar en el Gobierno no es estar en el poder”.

“Ningún rico ni ningún poderoso está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión por muy democrática que sea”, señala el político morado, que afirma que “esa presión, incluso, habla de una democracia limitada”.

El líder de Podemos no dudará incluso en mostrar abiertamente ciertas reticencias sobre su socio de Gobierno, el PSOE. “No me fío de nadie, sé quien es mi socio”, asegura Iglesias en la entrevista, en donde recuerda que sabe perfectamente que la primera opción para el PSOE no eran Podemos sino pactar con Ciudadanos. Además hablará de la polémica de la subida de la luz en plena ola de frío.