La actriz de origen australiano Nicole Kidman, que hace unos años era una de las estrellas más importantes del cine, continuará volcada en la televisión y ahora trabajará en Roar, una nueva serie que prepara Apple TV+ con un reparto muy femenino. Kidman también será productora ejecutiva.

Tras triunfar en la pequeña pantalla con éxitos como Big Little Lies (2017-2019), Nicole Kidman estará acompañada en Roar por otras actrices muy destacadas como Cynthia Erivo, Merritt Wever y Alison Brie.

Apple TV+ define a Roar como una serie antológica de “fábulas feministas y de humor negro”. “Creada por Liz Flahive y Carly Mensh —las máximas responsables de GLOW— y basada en un libro de relatos de Cecelia Ahern, Roar es una colección de ocho episodios de media hora, que mezclan géneros televisivos y que son contados a través de un punto de vista exclusivamente femenino”, apuntó la plataforma en un comunicado. Desde que triunfó delante y tras las cámaras con Big Little Lies —con Reese Whiterspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz o Alexander Skarsgård— la actriz ha encontrado su inspiración en la televisión. El año pasado presentó en HBO la serie The Undoing, una lujosa producción de suspense. Además tiene pendiente de estreno la serie de Hulu Nine Perfect Strangers.