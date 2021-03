Antena 3 ha recuperado (22.00 horas) uno de los concursos más icónicos de la televisión, ¿Quién quiere ser millonario?, ahora con participantes famosos intentando hacerse con el millón de euros en juego para una causa benéfica. Juanra Bonet, el presentador, recibió esta semana a Antonio Resines, David Broncano y Bibiana Fernández.

El año pasado tuvieron a concursantes célebres de otros programas y ahora a famosos. ¿Para cuándo de nuevo una edición con participantes anónimos?

No sé qué planes hay, pero lo que ha demostrado este concurso es que en esa silla se puede sentar cualquiera, anónimo, famoso o concursante célebre, porque a los cinco minutos los personajes desaparecen y aparece la persona. Te caiga bien, te caiga mal o hayas seguido a ese personaje, vas a descubrir a una persona totalmente nueva. En este caso hay también una implicación emocional de los jugadores, porque no jugaban para ellos, sino para una oenegé, así que era muy fácil que aflorara la persona con sus pequeñeces y sus miedos. Me gustaría subrayar la valentía de toda las personas que participan, ya que sabían que al sentarse ahí en cualquier momento iban a pasar un mal rato o iban a quedar muy expuestas y, sin embargo, aceptaron hacerlo por una buena causa.

Ahora hay un cambio en la mecánica. El segundo seguro para garantizarse una cantidad concreta del premio lo pueden poner los propios concursantes cuando quieran. ¿Ayuda este cambio a hacer aflorar las estrategias?

Sí, hace ver la estrategia, pero va pasando el programa y se va desmontando, porque es totalmente impredecible. Al final, el rival es uno mismo.

En estos especiales recuperan el comodín de la llamada. ¿No puede quedar desvirtuado ahora que todos tenemos internet?

Sí pero no. Solo tienen 30 segundos para responder y a lo mejor no les da tiempo. Entre que haces la pregunta y dices las opciones, pasan los segundos. Además, ahora en internet pasamos más rato contrastando que buscando. Ya no nos creemos la primera entrada que nos sale, porque puede que no sea la buena.

¿A quién recurriría usted con su comodín de la llamada?

A quien me cogiera el teléfono de Los Lobos [uno de los equipos que han hecho historia en ¡Boom!, el otro concurso que presenta Bonet]. Y no digo al campeón de hoy porque solo tengo el teléfono de la gente que ya se ha ido del programa.

Usted no mueve la ceja como hacía Carlos Sobera, pero también explota las pausas dramáticas.

Disfruto tanto con las pausas… ¿No te das cuenta de que en la tele de ahora hay un poco de horror vacui [miedo al vacío]? Hay que llenarlo todo de algo. A mí mismo me pasa. Cada formato tiene sus necesidades, y en ¡Boom!, ¡Ahora caigo! y Pasapalabra las pausas no caben, necesitan ritmo. La tele del siglo XXI es muy ágil, la edición es muy rápida, siempre hay ráfagas, grafismo, música… Y de repente que haya un islote de dos personas mirándose mientras piensan una pregunta en el silencio me parece precioso. Es como un acto de rebeldía.

¿Qué tiene este concurso que se estrenó hace 23 años y sigue vivo?

Bajo mi punto de vista, es el concurso de los concursos. Creo que no hay ningún concurso en la historia de la televisión que tenga una peli premiadísima [Slumdog Millionaire], una serie [Quiz], toda una mitología alrededor y que frases del programa formen parte del lenguaje popular. Mucha gente utiliza la expresión comodín de la llamada o comodín del público y nunca han visto El millonario.

A usted, ¿qué tipo de preguntas no se le resistirían? ¿Las de música? ¿Las de cómic?

Yo creo que con las de rock progresivo de los 70 me la podría jugar. Tengo varios cientos de discos y cedés de esa época. Y algo de cómics también serviría…

Va para siete años en ¡Boom! ¿Sigue la estela de Jordi Hurtado?

De las estelas que pueden existir, pocos tienen una carrera tan larga, regular y brillante como la de ese señor. Pero piensa que hay otros que llevan más tiempo que yo haciendo concursos, como Jorge Fernández con La ruleta de la suerte, Arturo Valls con ¡Ahora caigo!... Aunque si me lo dices por catalán con gafas, te lo compro.