HBO ya tiene confirmada una serie derivada de Juego de Tronos (House of the Dragon), está trabajando en otra (Tales of Dunk and Egg) e incluso baraja una producción animada sobre este universo de fantasía en HBO Max, pero su ambición no descansa y ya está considerando tres spin-off más. El portal Deadline adelantó que HBO tiene otras tres ideas en desarrollo: 9 Voyages, sobre los viajes marítimos de Corlys Velaryon; Flea Bottom, sobre el barrio más pobre de Desembarco del Rey, y 10.000 Ships, en torno a la princesa Nymeria. De estos tres proyectos, que están todavía dando sus primeros pasos y que no está para nada confirmado que vayan a salir finalmente adelante, 9 Voyages es el más avanzado y en él trabaja Bruno Heller, uno de los creadores de Roma (2005-2007).

La que sí está confirmada al 100% es House of the Dragon, la primera serie tras Juego de Tronos (2011-2019) y que se centrará en la historia de la Casa Targaryen. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Paddy Considine forman parte del elenco de esta ficción que se rodará este año con la intención de estrenarla en 2022.

House of the Dragon está inspirada en el libro Fuego y sangre (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de Juego de Tronos y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo televisivo de fantasía épica.

Esta nueva ficción está creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas que dieron pie a este universo de fantasía épica, y Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie Colony.