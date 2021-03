El México minero del siglo XIX, el esplendor de las bodegas de Jerez de la Frontera o una Habana colonial donde todavía existía la esclavitud son los principales escenarios por los que transcurre la serie La Templanza, la adaptación de la novela de María Dueñas, que estrena versión audiovisual el próximo viernes en Amazon Prime Video.

Diez capítulos donde los espectadores vivirán las adversidades que sufre Mauro Larrea (interpretado por Rafael Novoa), un viudo español que decide irse con sus dos hijos pequeños a “hacer las américas”, tras la muerte de su esposa. En México se hace rico, se arruina y tiene que reinventarse. Alguien que “ha venido de la nada, ha tenido todo, ha vuelto a perder y tiene la fuerza para seguir tirando”, un hombre que aunque tiene pinta de “galán”, en el fondo está “roto por dentro”, cuenta en una vídeo entrevista Leonor Watling, compañera de reparto del intérprete colombiano.

Ella interpreta a Soledad Montalvo, nieta de un bodeguero de Jerez de la Frontera que se ve obligada a casarse con un empresario británico importador de vinos, mucho mayor que ella. Una mujer que se dedica a su familia y trata de ser feliz con “lo que le ha tocado” pero que, tras la enfermedad de su marido, tiene que tomar las riendas. “En el fondo no hemos cambiado tanto, había muchas mujeres muy intrépidas en el siglo XIX (...). Si te tenías que casar con un señor te casabas, pero eso no quería decir que por dentro no tuvieras las mismas inquietudes”, añade la actriz.

A través de las historias de Mauro y Sol, que caminan en paralelo en la pantalla, La Templanza es un viaje a una época donde aún había esclavitud en países como Cuba.