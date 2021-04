El hambre voraz de plataformas y productoras por crear contenido propio está haciendo que cada vez sean más los libros que tienen su versión en la pequeña pantalla, una opción que casi es norma entre los best sellers, convertidos en la apuesta más segura para el sector audiovisual. Casi todo libro exitoso tiene ahora una segunda vida audiovisual, y casi todos los escritores superventas tienen, o van a tener, sus libros versionados en series en los próximos meses. “Está estudiado que las adaptaciones de libros al cine y series suelen funcionar mejor. No quita que haya producciones originales maravillosas, pero hay un factor riesgo en una obra inédita que no tiene tanto una adaptación, que parte con un punto de ventaja”, explica Sydney Borjas, director de la agencia Scenic Rights.

El pasado 26 de marzo Amazon Prime estrenó La Templanza, la serie basada en el superventas homónimo de la escritora María Dueñas. En los diez episodios de la serie, sus creadores buscarán repetir el éxito de la anterior versión televisiva de una obra de Dueñas, la de El tiempo entre costuras (2013).

Pero no es el único ejemplo. Antena 3 estrenará el 8 de abril La cocinera de Castamar, con Michelle Jenner de protagonista del libro de Fernando J. Múñez; en Movistar + puede verse desde diciembre la serie Dime quién soy, basada en la novela de Julia Navarro y Netflix también cerró el año con El desorden que dejas, la adaptación del libro de Carlos Montero y que rodó en Galicia.

En el futuro pero sin fecha aún de estreno, se podrá ver una versión de El día que se perdió la cordura de Javier Castillo o un documental de El corazón del imperio de Santiago Posteguillo, entre otras.