La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé que se emitirá mañana, a las 21.25 horas, en La Sexta, está levantando una inusitada expectación, por sus controvertidas declaraciones, y por la actitud, un tanto desafiante, del cantante español, de 65 años. Una charla, en dos entregas, de la que la cadena dio a conocer algún avance.

“Quítate esa máscara. ¡Pero ya!”, le suelta Bosé al periodista catalán al inicio del programa. “Yo no hablo con gente con mascarilla”, incide. Un peaje que Évole tiene que pagar para conseguir una entrevista tras seis años de mutismo con la prensa del artista que reside en México desde hace años y que en los últimos meses se ha significado públicamente con unas polémicas y reiteradas declaraciones negacionistas respecto al COVID. Un asunto que no rehúye y argumenta su posición a contracorriente. “La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa”, asegura, tajante.

“¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad con este tema?”, le cuestiona entonces Évole. “¡Dime por qué tengo que respetarte más!”, estalla, desafiante, el cantante en uno de los extractos facilitados por el programa.

Ni test ni gel hidroalcohólico

Durante la charla, el interprete de Amante bandido señala que no se ha hecho ningún test y que no usa nunca gel hidroalcohólico. El cantante, a preguntas de Évole, también aborda la muerte de su madre, Lucía Bosé. “Tu madre tenía coronavirus”, asegura Évole. A lo que Bosé contesta tajante: “Mi madre no se murió de COVID, y eso tiene que parar ya”, señala.